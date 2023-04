Hunger Games: La ballata dell'Usignolo e del Serpente, il trailer

Si torna a Panem. Lionsgate ha rilasciato il primo trailer del prossimo prequel di Hunger Games in uscita il 17 novembre 2023 Condividi

La melodia familiare composta da quattro note che si sente nel trailer dell'atteso prequel riporta subito al tono opportunamente cupo per un nuovo viaggio nella società distopica di Hunger Games. Panem si sta preparando alla decima edizione degli Hunger Games e il preside dell'Accademia Casca Highbottom istruisce mentori come Coriolanus Snow a trasformare i tributi nella competizione mortale in "spettacoli, non sopravvissuti". Lucy Grey Baird è il tributo del Distretto 12 che fa un inchino sarcastico che ricorda quello che Katniss Everdeen farà 64 anni dopo. In che modo Coriolanus passa da un mentore assegnato che le porta le rose a qualcuno con cui è abbastanza vicina da fare una nuotata rilassante? Hunger Games: La Ballata dell'Usignolo e del serpente sarà al cinema il 17 novembre 2023.

La ballata dell'usignolo e del serpente Secondo il primo sguardo alle immagini di questo trailer e al regista Francis Lawerence, il prequel è una "storia d'amore molto intima" tra Baird e Snow. Decenni prima di diventare il presidente della trilogia originale, Snow si ritrova a preparare Baird che cattura l'attenzione di tutti cantando durante la cerimonia della mietitura, per la lotta televisiva all'ultimo sangue tra i tributi del distretto. Secondo Deadline, Viola Davis interpreterà il capo Gamemaker Volumnia Gaul. “Dott. Gaul è tanto crudele quanto creativa e tanto temibile quanto formidabile" ha detto il regista, aggiungendo che "Il buon senso di Snow come operatore politico si sviluppa in gran parte a causa delle sue esperienze con lei come il personaggio più importante del gioco figura di comando”. approfondimento Hunger Games, il prequel reimmaginerà Panem e i Giochi

Prequel di Hunger Games Hunter Schafer di Euphoria veste i panni di Tigris Snow, l'allievo e cugino maggiore di Coriolanus. Anche Josh Andrés Rivera, Jason Schwartzman e altri saranno i protagonisti. Il prequel di Hunger Games espanderà la tradizione dei Giochi, comprese le origini della musica come The Hanging Tree. Lo scenografo Uli Hanisch ha condiviso di aver creato una "nuova versione" di Panem ed è entusiasta di poter "rifare il Distretto 12, rifare tutto il Campidoglio e un'arena nuova di zecca". Lo sceneggiatore di Assassin's Creed e Macbeth Michael Lesslie scriverà la sceneggiatura per l'adattamento della serie di libri di Suzanne Collins.