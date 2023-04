Candyman, trama e cast dell'horror di Nia DaCosta

Tutto quello che devi sapere sul sequel del cult horror anni ’90, uscito nel 2021 Condividi

Nia DaCosta si è assunta la responsabilità di realizzare un sequel del film horror Candyman. Il primo, Candyman - Terrore dietro lo specchio, risale al 1992 per la regia di Bernard Rose ed era tratto dal racconto The Forbidden di Clive Barker. Jordan Peele, regista dei successi come Scappa - Get Out e Us-Noi, è sceneggiatore e produttore di questo remake che ha conquistato pubblico e critica quando è uscito nelle sale. Infatti una curiosità da sottolineare è che si tratta del primo film diretto da una donna afroamericana ad aver debuttato al primo posto nel botteghino statunitense.

Candyman: la trama del film A Chicago, nel quartiere Cabrini-Green, gli abitanti sono prevalentemente afroamericani. Un tempo era una zona degradata della città, ma adesso è stata rivalutata e ci abitano “bianchi benestanti”. Una riqualificazione edilizia che ha cambiato all’apparenza le strade e le abitazioni, ma qualcosa è rimasto uguale come la presenza di un killer soprannaturale che miete le sue vittime con un gancio di ferro al posto del braccio. La leggenda narra che Candyman appare quando il suo nome viene pronunciato cinque volte di fronte allo specchio e Cabrini-Green odierna si rende conto che forse non è solo una leggenda. Anthony, un artista in crisi creativa, è affascinato dalla storia di Candyman ma la fidanzata Brianna lo prova a distogliere dall’approfondire quei fatti macchiati di sangue e violenza. Ovviamente lui non ascolta e va avanti per la sua strada fino a risvegliare quella presenza oscura che torna a usare corpi come spiriti vendicatori. approfondimento Candyman, per vedere il trailer bisogna pronunciare il nome 5 volte

Il cast di Candyman Yahya Abdul-Mateen II interpreta il protagonista Anthony McCoy, un artista visivo che vive a Chicago con la fidanzata Brianna Cartwright, la direttrice di una galleria d'arte interpretata da Teyonah Parris. Nel resto del cast troviamo Nathan Stewart-Jarrett nei panni di Troy, il fratello di Brianna, Colman Domingo come William Burke, Tony Todd come il villain Candyman e Brian King come Clive Privler.