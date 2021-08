Candyman, per vedere il trailer bisogna pronunciare il nome 5 volte

Geniale la trovata con cui Eagle Pictures ha lanciato il video finale che preannuncia ciò che vedremo nel sequel dell’horror del 1992: per godersi il final trailer, bisogna ripetere il nome messo a titolo per 5 volte. Soltanto così il filmato sarà sbloccato e dunque visionabile. Un modo per calarsi ancora di più nelle atmosfere dell'orrore di questa leggenda che racconta di un'oscura presenza che uccide chi lo evoca dopo averlo chiamato appunto per 5 volte. Il film reboot uscirà nei cinema domani, il 26 agosto

Eagle Pictures da chapeau: la trovata geniale con cui ha scelto di lanciare il final trailer di Candyman, lo spiritual sequel dell’omonimo horror uscito nel 1992, è una chicca godibilissima.



Per gustarsi il trailer finale del film, c'è un unico modo: bisogna accedere al sito ufficiale, assicurarsi che il microfono del dispositivo che si sta utilizzando (computer, smartphone o tablet) sia attivo dopodiché procedere pronunciando per cinque volte il nome messo a titolo. Candyman, Candyman, Candyman, Candyman, Candyman.

Soltanto in questo modo il filmato sarà sbloccato, pronto da visionare.



Un modo coinvolgente che rende gli spettatori davvero partecipanti attivi, altro che pubblico passivo! Allo spettatore viene affidato un ruolo fondamentale che ben si sposa con la diegesi della pellicola, che uscirà nelle sale cinematografiche a partire da domani, il 26 agosto.



Il motivo per cui bisogna ripetere per cinque volte il titolo del film c'entra infatti con il film stesso: si tratta della leggenda di Candyman, un'oscura presenza che ammazza chiunque lo evochi. E per evocarlo bisogna appunto pronunciare per cinque volte il suo nome in uno specchio.



Un'idea quindi particolare che lascerà il segno, come una modalità sui generis di rilascio di un trailer che calerà gli spettatori in medias res. Il pubblico verrà così catapultato nel bel mezzo dell'azione, posto di fronte al tema centrale stesso della pellicola.



Questo che segue è il link su cui cliccare per sbloccare il final trailer di Candyman: Candyman 2021 Trailer | I Dare You: Say Candyman 5 Times (candymanmovie.com). Astenersi scaramantici e fifoni…