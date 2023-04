Book Club-Il Capitolo Successivo, trailer dell'avventura targata Italy

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo È uscito il trailer finale di Book Club – Il Capitolo Successivo, pellicola molto attesa che segna il sequel della commedia di successo diretta da Bill Holderman. Le protagoniste sono ancora una volta Diane, Vivian, Sharon e Carol, rispettivamente interpretate dalle attrici Jane Fonda, Mary Steenburgen, Diane Keaton e Candace Bergen. Per questo ultimo capitolo della saga, vivranno emozionanti avventure in Italia, in un viaggio di addio al nubilato che sarà davvero indimenticabile, sotto ogni aspetto… L’ultimo trailer rilasciato da Universal (che trovate nel video in alto, in testa a questo articolo) segue i personaggi in Italia dopo l'annuncio del matrimonio di Vivian (interpretata da Jane Fonda). Come ci hanno ben insegnato queste protagoniste, le cose non andranno lisce e come preventivate: la loro vacanza all'insegna del relax si tramuterà in un'inaspettata avventura. La pellicola arriverà nelle sale italiane l'11 maggio. Potete guardare il trailer finale del film Book Club – Il Capitolo Successivo nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.

L'Italia non fa soltanto da scenario ma diventa addirittura protagonista

Il precedente, Book Club – Tutto può succedere, era anch’esso diretto da Bill Holderman, regista di questo secondo capitolo.

Il nuovo film vede l’Italia come ambientazione. Anzi: non soltanto scenario, ma addirittura protagonista, assieme a Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen e Mary Steenburgen.

Queste ultime interpretano quattro migliori amiche che decidono di riprendere il viaggio che non avevano mai compiuto quando erano giovani. L'obiettivo di questa nuova avventura è quello di portare il loro club del libro in Italia, tuttavia quella che doveva essere una vacanza di relax si tramuterà in un'avventura ricca di segreti che emergono, con tanti colpi di scena e momenti fuori controllo. Il film Book Club - Il Capitolo Successivo è distribuito da Universal Pictures.

"Il libro dice che non possiamo rifiutare il nostro destino", dice il personaggio di Steenburgen alle sue amiche mentre mostra il libro The Alchemist nel teaser trailer ufficiale. "E penso che dovremmo andare tutte in Italia”.



Carol aggiunge: “Potremmo non avere mai più la possibilità di fare qualcosa del genere”.

Ma le cose non andranno come le quattro protagoniste si aspettavano…



"Quando le cose vanno fuori dai binari e i segreti vengono svelati, la loro vacanza rilassante si trasforma in un'avventura campestre irripetibile", con queste parole viene presentato il film da Focus Features.



Trovate il trailer finale di Book Club – Il Capitolo Successivo nel video in alto, in testa a questo articolo.