Io e Mio Fratello, il nuovo film di Luca Lucini, è disponibile dal 21 aprile su Amazon Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). A Roma si è svolta l'anteprima per la stampa che, al termine della proiezione, ha potuto chiedere al regista e al cast alcune curiosità sulla realizzazione e le tematiche della storia ambientata in Calabria. Denise Tantucci, Cristiano Caccamo, Greta Ferro, Claudio Colica e Teresa Mannino erano presenti al fianco di Lucini per rispondere a tutte le domande con simpatia e disponibilità. "Mi è interessato molto analizzare questa generazione di trentenni che è la prima ad aver avuto un tipo di socializzazione completamente diversa da quelle precedenti. Una volta era più semplice la distinzione tra giusto e sbagliato, adesso ci sono varie scelte" ha detto Lucini, spiegando cosa lo ha spinto a fare questa commedia romantica attraversata da un pizzico di nostalgia.

Io e Mio Fratello: la trama ufficiale Sofia è la pecora nera della famiglia. Ha 28 anni, è una sciupafemmine e ha lasciato la Calabria, sua terra d’origine, per trasferirsi a Milano, dove vive con il suo coinquilino Alessandro. Mauro è il fratello di Sofia. Affidabile e amorevole, al contrario di Sofia con la quale è sempre in guerra, non ha lasciato la Calabria e porta avanti l’azienda di famiglia. Sofia e Mauro non sono solo sorella e fratello, hanno anche un’altra cosa in comune: Michela, primo e unico amore di Sofia, che però sta per sposare proprio Mauro. Quando Sofia si rende conto che sta per perdere la donna della sua vita, decide di tornare a casa, in Calabria. Ma il ritorno di Sofia romperà ogni equilibrio e in un susseguirsi di situazioni tragicomiche, i due fratelli saranno costretti a guardarsi davvero in faccia e a scegliere chi voler essere da grandi… approfondimento I migliori film in streaming e al cinema di aprile 2023

Scelte controcorrente “Michela non fa parte della famiglia ma ci entra, per altro rinunciando in un certo senso alla sua e a quelle scelte che la sua famiglia aveva fatto per lei. Secondo me, noi a questa età, ma anche più giovani, ci sentiamo sempre sulle spalle questa continua pressione di dover performare. Michela sceglie il totale opposto a differenza di Mauro. Lei decide di restare fedele a se stessa e scegliere la semplicità. Io ho provato a capire quanto Michela avesse la necessità di liberarsi e quanto il rapporto con la sua famiglia potesse incidere su di lei a livello emotivo” ha detto l’attrice Greta Ferro riflettendo sul suo personaggio.

