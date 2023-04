The Marvels, il teaser del film MCU al cinema da novembre

Il prossimo 8 novembre arriverà in sala il nuovo film MCU, sequel di Captain Marvel, diretto da Nia DaCosta. Insieme sul set tre eroine. Ecco il trailer

L'8 novembre arriverà nelle sale dei cinema italiani The Marvels, di cui oggi è stato condiviso il trailer da Marvel Studios. Nel filmato vengono presentate le tre protagoniste di questa seconda parte: Captain Marvel, Ms Marvel e Monica Rambeau. Il team è guidato dalle dritte di Nick Fury, interpretato sempre da Samuel L. Jackson, e dovrà andare a investigare il mistero legato all'uso dei loro poteri.

Un cast al femminile caratterizza The Marvels che ha unito un insolito trio: Brie Larson che tornerà nel ruolo di Carol Danvers, Iman Vellani si riprenderà il personaggio di Kamala Khan alias Ms Marvel e infine Teyonah Parris reciterà ancora nei panni di Monica Rambeau.

la trama

Dal teaser condiviso da Marvel Studios possiamo intuire che le tre eroine sono legate tra loro, il mistero è capire come e perchè: infatti, come preannuncia il filmato, fare squadra cambierà tutte. Nelle scorse settimane, la regista Nia DaCosta si è espressa a proposito dell’attrice Brie Larson e del suo lavoro sul set: “Stavamo girando una scena che era molto emozionante. Larson si è voltata verso di me, dopo tre o quattro ciak, e mi ha detto: 'Sto trattenendo le lacrime, ma se preferisci le faccio scorrere, fammi sapere'. Il controllo che ha sui suoi strumenti è davvero impressionante”.