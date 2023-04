1/8 ©Ansa

Bagno di folla per Quentin Tarantino che oggi a Milano ha presentato alla nuova Mondadori il suo libro Cinema Speculation, pubblicato in Italia da 'La Nave di Teseo', per un evento speciale della XXIV edizione della Milanesiana, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi

Quentin Tarantino presenta Cinema Speculation: "Fai ciò che credi e fregatene degli altri"