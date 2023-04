Dal nuovo Diabolik a Ticket to Paradise, a Pasqua 4 prime visioni Sky

Per il weekend festivo in arrivo su Sky Cinema un poker di film tutti da gustare. Si apre venerdì 7 aprile con La Ragazza della Palude e si chiude lunedì di Pasquetta con Diabolik - Ginko all'attacco!. In mezzo The Portable Door (sabato 8 aprile) e Ticket to Paradise (domenica 9) Condividi

Per il fine settimana di Pasqua Sky Cinema propone quattro grandi prime visioni, una al giorno, con una programmazione che spazierà dalla commedia romantica all’avventura fantasy, dal dramma a tinte gialle al poliziesco, e che metterà d’accordo tutta la famiglia. Sono in arrivo La Ragazza della Palude, The Portable Door, Ticket To Paradise e Diabolik - Ginko all'attacco!. Tutti i titoli saranno disponibili anche on demand su Sky (Ticket To Paradise e Diabolik - Ginko all'attacco! anche in qualità 4K) e in streaming su NOW.

La Ragazza della Palude Si parte venerdì 7 aprile con La Ragazza della Palude, in prima visione alle 21.15 su Sky Cinema Uno. Un melodramma a tinte gialle, diretto da Olivia Newman, tratto dall’omonimo bestseller di successo di Delia Owens e adattato per lo schermo da Reese Witherspoon in veste di produttrice. Protagonisti sono Daisy Edgar-Jones (Normal People), Harris Dickinson (Triangle of Sadness) e David Strathairn. Nella Carolina del Nord degli anni 50, la giovane Kya, abbandonata progressivamente dalla madre, dai fratelli e poi dal padre violento, cresce costruendosi un mondo tutto suo, mentre gli abitanti del vicino villaggio la deridono o la ignorano. Anni dopo, la ragazza viene arrestata per omicidio, e solo l’avvocato in pensione Tom Milton si offre di aiutarla. vedi anche La ragazza della palude, il nuovo trailer del film

THE PORTABLE DOOR Sabato 8 aprile alle 21.15 su Sky Cinema Uno sarà la volta di The Portable Door, divertente avventura fantasy targata Sky Original con il plurinominato ai Golden Globe Sam Neill e il due volte premio Oscar® Christoph Waltz, in esclusiva su Sky e NOW. Diretto da Jeffrey Walker, The Portable Door è un adattamento della popolare serie fantasy in sette libri di Tom Holt e vede nel cast oltre a Sam Neill e Christoph Waltz anche Patrick Gibson, Sophie Wilde, Miranda Otto, Chris Pang, Jessica De Gouw, Rachel House, Arka Das e Damon Herriman. Racconta la storia di Paul Carpenter (Patrick Gibson) e Sophie Pettingel (Sophie Wilde), due modesti tirocinanti che iniziano a lavorare presso la misteriosa azienda londinese J.W. Wells & Co. Ben presto però si rendono conto che i loro datori di lavoro sono tutt'altro che convenzionali. I carismatici criminali Humphrey Wells (Christoph Waltz), amministratore delegato dell'azienda, e il manager Dennis Tanner (Sam Neill) stanno sconvolgendo il mondo della magia, portando le moderne strategie aziendali nelle antiche pratiche magiche. vedi anche Sky Original, in arrivo due nuovi film in esclusiva su Sky Cinema

TICKET TO PARADISE Dopo il grande successo al botteghino, da non perdere domenica 9 aprile alle 21.15 su Sky Cinema Uno e Sky Cinema 4K (e alle 21,45 su Sky Cinema Romance) la prima tv della commedia romantica Ticket To Paradise, che racconta come le seconde possibilità possano piacevolmente sorprenderci. Protagonista una grande coppia del mondo del cinema, quella formata dai premi Oscar® George Clooney e Julia Roberts. Georgia e David sono separati, ma sono pronti a salire su un aereo per Bali quando la loro figlia Lily, fresca di laurea, annuncia loro che ha deciso di sposare Gede, un coltivatore di alghe balinese. Dopo molto tempo in disaccordo su tutto, ora Georgia e David fanno fronte comune per impedire le nozze di Lily. vedi anche Ticket to Paradise, la premiere del film a Los Angeles. FOTO

DIABOLIK - GINKO ALL'ATTACCO! Infine lunedì 10 aprile arriverà in prima tv Diabolik - Ginko all'attacco!, alle 21.15 su Sky Cinema Uno e Sky Cinema 4K (e alle 21.45 anche su Sky Cinema Suspense, preceduto dal primo film Diabolik). Nel secondo capitolo cinematografico firmato dai Manetti Bros. Giacomo Gianniotti veste i panni del Re del Terrore, affiancato da Miriam Leone e Valerio Mastandrea che tornano ad interpretare Eva Kant e l’ispettore Ginko. Nel cast con loro anche Monica Bellucci. Un piano apparentemente perfetto attende Diabolik ed Eva Kant. Ma non sanno che dietro questo colpo si nasconde una trappola dell’astuto ispettore Ginko, che mette a dura prova il loro legame. Tradita dal Re del Terrore, Eva decide di vendicarsi, proponendo all’ispettore di collaborare alla cattura di Diabolik. Una decisione difficile per Ginko che deve anche affrontare l'arrivo di Altea, duchessa di Vallenberg… leggi anche Diabolik - Ginko all'attacco! La recensione del film