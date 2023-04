Joaquin Phoenix è svenuto sul set del suo nuovo film Beau ha paura

L’attore premio Oscar, che è solito spingersi oltre i propri limiti per calarsi nei suoi ruoli cinematografici, stavolta deve aver esagerato: durante le riprese, ha perso i sensi e si è accasciato a terra. Il suo mancamento ha richiesto l'intervento tempestivo di cure mediche. Il ruolo di Beau è molto impegnativo e sta mettendo a dura prova il divo

Joaquin Phoenix si è sentito male sul set del nuovo film a cui sta lavorando: Beau ha paura.



L’attore era così esausto per le riprese che è svenuto sul set. Il divo (premio Oscar per la sua interpretazione in Joker) è solito spingersi oltre i propri limiti per calarsi nei suoi ruoli cinematografici, ma stavolta pare abbia proprio esagerato.

In pieno ciak, ha perso i sensi e si è accasciato a terra. Il suo mancamento ha richiesto l'intervento tempestivo di cure mediche. Il ruolo di Beau è molto impegnativo e sta mettendo a dura prova Joaquin Phoenix .



Beau ha paura (titolo originale: Beau is Afraid) è un progetto surreale scritto, diretto e prodotto da Ari Aster.

Segue il viaggio di un uomo ansioso che diventa protagonista di un’avventura "on the road" dopo la morte di sua madre.

La pellicola richiede un impegno notevole - per non dire gravoso - da parte dell’interprete del Beau messo a titolo.



Il cast e la troupe del film hanno immediatamente supportato Phoenix durante l'emergenza medica.



Aster: “Ogni cosa pericolosa che fa Beau, Joaquin l'ha fatta”

Lo sceneggiatore, regista e produttore del film, lo statunitense Ari Aster, ha parlato con il magazine americano IndieWire a cui ha rivelato: “Ogni cosa pericolosa che fa Beau, Joaquin l'ha fatta. Questa è la cosa che sorprende in lui. Stavo pensando che sarebbe stato in grado di fare tutto una volta e poi non ripeterlo, ma è così tecnico, e parte di ciò che è stato sorprendente è il fatto che deve farsi strada attraverso tutto, e tutto deve sembrare vero”.

La cosa assurda è che lo svenimento è avvenuto in una scena non sua Dopo innumerevoli riprese a dir poco impegnative, Joaquin Phoenix ha ceduto in un ciak in cui non compariva nemmeno in scena.



“Alla fine del film, era l'ultima settimana, lui stava lavorando con Patti, e c'era una scena molto intensa per Patti, ed era una ripresa che era su Patti, non su di lui”, ha spiegato Ari Aster a IndieWire. “All'improvviso, è caduto fuori dall'inquadratura e io ero davvero inc****to perché è stata davvero una buona ripresa. Sembrava confuso, quindi sono andato dietro l'angolo verso il monitor e lui è crollato. È svenuto. E sapevo che era grave perché si lasciava toccare dalle persone. Le persone si prendevano cura di lui, e lui lo permetteva, ed era molto confuso. Ha perso i sensi. È svenuto nella ripresa di qualcun altro. Il ciak era per loro, non per lui, li stava aiutando. Era sul set per loro, nel momento in cui è crollato. È molto poetico che sia crollato sul ciak di qualcun altro”, ha aggiunto Aster.

Phoenix va sempre oltre i propri limiti ma stavolta è davvero troppo

“Joaquin Phoenix va sempre oltre nei suoi film, ma Beau ha paura chiede più di quanto possa offrire”, si legge in un articolo recentemente apparso sul magazine americano ScreenRant.



Beau ha paura è un progetto che mescola comedy e horror, trattando tematiche assai oscure. Il film ripercorre la vita di Beau, seguendolo mentre vive l'infanzia, l'età adulta e la vecchiaia. Per tutto il tempo, il protagonista subisce continui assalti e colpi di scena strabilianti.



“Mentre Beau soffre per molte prove e tribolazioni durante il film, è stato Phoenix a subirne le conseguenze nella vita reale”, fa notare Lukas Shayo su ScreenRant.

Pare sia il film più folle di Aster Beau ha paura è stato già definito “il film più folle di Aster”. Di certo questa pellicola ha costretto Phoenix a tentare molte acrobazie bizzarre, calandosi nel personaggio la cui esistenza diventa sempre più assurda, scena dopo scena.



È risaputo che Joaquin Phoenix sia un attore ultra metodico, e infatti stava cercando di entrare il più possibile nei panni di un uomo incline all'ansia che affronta le sue più grandi paure. Considerando che Beau è vittima di continui attacchi di ogni genere e intensità durante il film, un incidente in scena era assai probabile, visto come Phoenix si getta anima e corpo nei suoi personaggi.

Un personaggio che viene accoltellato, schiacciato, colpito da colpi di arma da fuoco...

Durante tutto il film, Beau viene accoltellato, schiacciato, colpito da colpi di arma da fuoco e investito da un'automobile, tra le altre cose. Con Phoenix che non si è mai tirato indietro per qualsiasi delle acrobazie difficilissime (con buona pace degli stuntman, che nel caso di Joaquin Phoenix possono letteralmente darsi all’ippica), non sorprende che Beau ha paura alla fine abbia preso il sopravvento e abbia abbattuto l'attore. Facendogli per la prima volta davvero paura, così come ne ha fatta a tutti i suoi fan, molto preoccupati per lui. approfondimento Joker 2, Joaquin Phoenix a Los Angeles insieme a un altro Joker. FOTO