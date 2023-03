Come rivelato in esclusiva da Deadline, Alicia Vikander e Michael Fassbender torneranno a recitare insieme dopo essersi innamorati sul set del film La luce sugli oceani

Stando a quanto riportato in esclusiva dal magazine , i due attori reciteranno insieme in Hope dopo averlo fatto per la prima volta nel film La luce sugli oceani dove nacque anche la loro storia d’amore.

Deadline ha annunciato che i due attori reciteranno in inglese, le riprese dovrebbero prendere avvio entro la fine dell’anno. Per quanto riguarda il cast, rivelata la presenza della modella e attrice Jung Ho-yeon .

Tra i riconoscimenti di Michael Fassbender troviamo due candidature agli Academy Awards per 12 anni schiavo e Steve Jobs, mentre Alicia Vikander ha conquistato due nomination ai Golden Globe e una vittoria agli Academy Awards come Miglior attrice non protagonista per il film The Danish Girl.