I cacciatori del cielo, trama e cast del docufilm con Beppe Fiorello

Cosa sappiamo del docufilm il 29 marzo in televisione per celebrare il Centenario della costituzione dell’Aeronautica Militare

Il docu-film I Cacciatori del Cielo sarà in tv mercoledì 29 marzo per celebrare il Centenario della costituzione dell’Aeronautica Militare. Questo progetto diretto da Mario Vitale e interpretato da Giuseppe Fiorello, racconta le imprese eroiche, la vita e l’amicizia di quei pionieri del volo che si distinsero per le loro azioni e il loro coraggio durante la Prima Guerra Mondiale, fra cui Francesco Baracca, “l’asso degli assi”. Prodotto da Anele con Luce Cinecittà in collaborazione con Rai Documentari, I Cacciatori del Cielo si è valso della consulenza storica di Paolo Varriale per dare autenticità al film. Il docu-film verrà trasmesso in tv su Rai 1 questa sera.