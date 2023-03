Keanu Reeves ha ricordato Lance Reddick alla première di John Wick 4

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Nella serata di lunedì, sul red carpet della première hollywoodiana del film John Wick 4 al TCL Chinese Theatre di Los Angeles, i compagni di set dell’attore Lance Reddick, scomparso all’improvviso venerdì 17 marzo all’età di 60 anni, hanno sfilato con indosso fiocchi blu in suo onore. “Ogni volta che eri in sua presenza, era una persona così speciale, un artista speciale, e aveva grazia e dignità, e una passione per la vita e per il suo mestiere” ha raccontato il protagonista Keanu Reeves a Hollywood Reporter prima della proiezione, iniziata con una commovente standing ovation del pubblico in sala. “Solo per il fatto di essere nella sua luce e di essere in sua presenza e di avere l’opportunità di lavorare con lui, ogni giorno era speciale”. L’attore ha ribadito anche a Deadline la mancanza del collega, celebre soprattutto per i ruoli del tenente Cedric Daniels nella serie tv The Wire e del concierge del Continental Hotel Charon nella saga di John Wick, nella quale recitava dal primo episodio del 2014: “Fa schifo che non sia qui”. Venerdì, dopo aver appreso la notizia della morte, Reeves e il regista Chris Stahelski avevano dichiarato di essere “profondamente rattristati e affranti” per la morte di Reddick, e hanno scelto di dedicare il film al “suo amorevole ricordo”.