Stando a quanto riportato da Deadline, Anne Hathaway reciterà nel nuovo film del regista di Under the Silver Lake

A questo punto non resta che attendere per poter conoscere tutti gli sviluppi.

Non ci sono notizie per quanto riguarda la sinossi, gli altri nomi del cast e la possible data di distribuzione, ma le riprese dovrebbero prendere avvio nell’autunno di quest’anno.

Tra le pellicole più celebri di Anne Hathaway ( FOTO ) troviamo sicuramente Rachel sta per sposarsi, Il diavolo veste Prada e Les Misérables con cui ha trionfato agli Academy Awards nella categoria Miglior attrice non protagonista.

Per quanto riguarda David Robert Mitchell citiamo It Follows con Maika Monroe e Under the Silver Lake con Andrew Garfield e Riley Keough.