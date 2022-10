Anne Hathaway su Pretty Princess 3: "Sto spingendo molto per farlo"

"Vorrei farlo davvero, sto spingendo per questo" ha rivelato Anne Hathaway, aggiungendo: "Se trovassimo un modo per coinvolgere Julie Andrews , credo che potrebbe funzionare”. Nel 2019, le voci lasciavano intendere che la sceneggiatura di un terzo film di Pretty Princess fosse stata scritta e che la realizzazione del progetto dipendesse dal ritorno di Hathaway e Andrews. In un'intervista all'inizio del 2022, Andrews ha però manifestato i suoi dubbi , soprattutto dopo la morte nel 2016 del regista Garry Marshall. "Penso che sarebbe troppo tardi farlo ora” ha detto Andrews. "Si parlava di un sequel molti, molti anni fa. Ma non è mai accaduto, e Garry ci ha lasciati. Per me ora è troppo tardi. È una bella idea, ma non credo sia possibile”.

Pretty Princess 3 solo per una buona idea

"L'umorismo e la comprensione della natura umana" ha detto Andrews parlando del motivo per cui si è unita al franchise. "Penso che fosse anche l'idea della storia, ovviamente, ma Garry è stato incredibilmente generoso. Quando l'ho incontrato per la prima volta, e non l'avevo mai incontrato fino a quando non si è parlato del ruolo, ha posto alcune domande favolose, come dove pensi che sia Genovia? Per cosa pensi che Genovia sia famosa?”. Quindi andare avanti con la saga senza Marshall l’attrice non lo crede possibile o forse lo vive un po’ come un tradimento. Quindi Hathaway per sperare in un terzo film dovrebbe convincerla in qualche modo o ideare una sceneggiatura in cui non sia necessaria la sua presenza. Ma i fan come la prenderebbero?