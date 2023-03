Money Shot: la storia di Pornhub, di cosa parla il film documentario

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Esce in streaming su Netflix da oggi, mercoledì 15 marzo 2023, Money Shot: la storia di Pornhub. È il documentario che racconta gli scandali e i retroscena più inquietanti del famoso sito per adulti, quello messo a titolo. Si ripercorrono i sedici anni di storia del website hot che ha cambiato le regole del settore a luci rosse, con focus sui lati oscuri e gli scandali che ruotano attorno al celeberrimo portale di pornografia.



Il documentario include interviste ad attrici, attori, attivisti ed ex dipendenti dell’azienda. Chi si stesse chiedendo se il documentario vede coinvolta la stessa azienda che fa capo a Pornhub, la risposta è: no, anzi…

Basta guardare il trailer per intuire che chiaramente questo progetto non è stato realizzato assieme a Pornhub. In questa sede (quella del documentario Netflix) infatti viene scavato a fondo nel torbido, scandagliando i lati oscuri e più scandalosi, avvalendosi di molti interventi e dichiarazioni di chi ha lavorato per il gigante del porno.

Secondo ciò che afferma il comunicato stampa ufficiale diramato dalla piattaforma di streaming, il docu "offre un tuffo profondo nei successi e negli scandali di Pornhub”.



Intanto potete guardare il trailer di Money Shot: la storia di Pornhub nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.