The Weeknd reciterà con Jenna Ortega nel suo primo film da attore

Stando a quanto riportato in esclusiva da Deadline, The Weeknd debutterà al fianco di Jenna Ortega e Barry Keoghan Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Deadline ha rivelato in esclusiva che The Weeknd avrà il ruolo da protagonista nella nuova pellicola diretta da Trey Edward Shults.

approfondimento Cinema, tutti i video The Weeknd si è occupato della scrittura della sceneggiatura insieme al regista e a Reza Fahim. Al momento non ci sono informazioni per quanto riguarda la sinossi, l’inizio delle riprese e la possibile data di distribuzione, non resta quindi altro da fare che attendere per poter conoscere tutti gli sviluppi.

THE WEEKND, IL SUCCESSO approfondimento Ariana Grande e The Weeknd svelano il remix di "Die For You" Abel Makkonen Tesfaye, questo il nome all’anagrafe, è reduce da un periodo di successi continui, basti infatti pensare all'ultimo record conquistato, ovvero quello di primo artista in grado di superare cento milioni di ascoltatori in un mese su Spotify.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Spotify (@spotify)

approfondimento The Weeknd ha rilasciato il video musicale Nothing Is Lost di Avatar 2 Il suo album più recente Dawn FM ha ottenuto grandi consensi da parte del pubblico e della critica, tra i singoli estratti My Breath.



approfondimento Avatar - La Via dell'Acqua, The Weeknd nella colonna sonora Per quanto riguarda la discografia di The Weeknd, tra le sue canzoni più popolari spiccano Often, Starboy con i Daft Punk, The Hills, Can’t Feel My Face e In Your Eyes.

