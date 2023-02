Joel Crawford parla de Il Gatto con gli Stivali 3

Il co-regista del film spera in un terzo capitolo dopo gli ottimi risultati del secondo Condividi

Il successo del secondo capitolo della saga de Il Gatto con gli Stivali apre alla concreta possibilità che possa essere realizzato anche un terzo episodio. I fan ci sperano, e le parole del co-regista Joel Crawford sembrano alimentare questa speranza in un'intervista rilasciata a The Playlist. Certo, Crawford non si è sbilanciato particolarmente e non ha dato alcuna certezza concreta in questa direzione, anche se le sue risposte sembrano essere qualcosa in più di una semplice elucubrazione di un appassionato, visto anche il suo ruolo nella produzione della saga. Per sapere se ci sarà o meno il terzo capitolo de Il Gatto con gli Stivali non resta che attendere qualcosa di più concreto ma i più romantici si aggrappano anche alle parole di Crawford.

Le dichiarazioni di Crawford leggi anche Il Gatto con gli stivali 2 - L'ultimo desiderio, una clip esclusiva È giusto sottolineare che quelle di Joel Crawford non sono dichiarazioni ufficiali ma semplici speranze di chi, oltre ad averci lavorato, ha amato il prodotto. Certo, quanto detto da lui ha una valenza maggiore rispetto a un qualunque altro fan, ma restano comunque sue considerazioni personali e senza fondamento. “Non so cosa succederà, ma visto che amiamo questi personaggi la speranza c’è. Crediamo in questa storia che stiamo raccontando e speriamo che il pubblico si senta coinvolto e chieda di più, sia per quanto riguarda il lato del Gatto con gli stivali sia per quanto riguarda Shrek”, ha dichiarato Joel Crawford, che poi ha aggiunto: “Posso dire sulla base del responso del mondo che il pubblico abbia detto: “Sì, ne vogliamo ancora”, cosa che mi rende molto felice. In tutta onestà, spero di continuare a raccontare storie con tutti questi personaggi”.

I risultati de Il gatto con gli stivali vedi anche Il gatto con gli stivali 2, Florence Pugh e Olivia Colman nel cast Se ci si dovesse basare sui risultati al botteghino, il terzo capitolo de Il Gatto con gli Stivali sarebbe cosa fatta. Infatti, il film è andato ben oltre le premesse incassando 334 milioni di dollari al botteghino e confermandosi il terzo miglior incasso per un film di animazione nel post pandemia. Al di là dei numeri, però, il film ha ottenuto anche la nomination come miglior film di animazione per gli Oscar 2023. Non male per uno spin-off che sul quale non c’erano grandi speranze in origine.