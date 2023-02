Blackberry: alla Berlinale 2023 il film sul primo smartphone

Presentato in anteprima alla Berlinale 2023, il film che racconta la genesi e il successo planetario del primo smartphone della storia Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Tratto dall’opera del 2015 Losing the Signal: The Untold Story Behind the Extraordinary Rise and Spectacular Fall of Blackberry di Jacquie McNish e Sean Silcoff, il film Blackberry è diretto da Matt Johnson da una sceneggiatura di Johnson e Matthew Miller. Glenn Howerton interpreta Jim Balsillie, l’ex co-CEO della società canadese che ha realizzato il primo smartphone della storia. L’ascesa e il declino dell’azienda Research in Motion che ha creato il Blackberry sono il cuore pulsante del biopic canadese che “riguarda i modi interessanti e affascinanti in cui l’azienda è salita ai vertici del mercato individuando il Blackberry come il telefono più importante al mondo, rendendolo un dispositivo così desiderabile”, ha dichiarato l’attore.

Prima dell’iPhone leggi anche Superpower, un documentario che ha il ritmo del thriller Non tutti si resero conto di cosa avevano tra le mani e il biopic canadese prova ad approfondire le conseguenze di una invenzione così innovativa e rivoluzionaria per l’epoca in cui ha visto la luce. Un dispositivo che per la prima volta ha combinato un computer con un telefono in un’unica soluzione, offrendo di riflesso anche divertimento e rivoluzione. Come hanno fatto precedentemente film come The Social Network, Moneyball o La Grande Scommessa, Blackberry è una storia aziendale che raccoglie la sua energia nell’ambizione dei protagonisti coinvolti, dal creativo Mike Lazaridis a Jim Balsillie che iniziano un’avventura nel 1996, quando nasce l’idea e seguono poi la realizzazione concreta.

La rivoluzione della comunicazione vedi anche John Wick 4, il trailer finale del film Johnson cattura l’entusiasmo di questi sognatori canadesi che vogliono trovare il modo di far funzionare un dispositivo nato nella loro mente per fare la differenza sul mercato. Fin dai primi anni il Blackberry è una superstar del settore tecnologico, ma deve affrontare una serie di ostacoli commerciali. Tuttavia diventa in breve tempo uno strumento fondamentale per comunicare, usato da tutti, civili di ogni età e persino dal presidente degli Stati Uniti. Scatena anche competizione, sfide, affari ambigui e lotte interne anche a causa del profitto che scaturisce dal suo lancio sul mercato. Al centro del film una squadra di nerd appassionati con cui lo spettatore si immedesima, rivivendo quella storia di successo tra nostalgia e dinamismo. Howerton guida con carisma il film con la stessa forza di J.K. Simmons in Whiplash, affiancato da un cast di supporto convincente come Rubinek, Rich Sommer, Cary Elwes, Sungwon Cho e Michael Ironside.