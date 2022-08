Blackberry, in lavorazione un film sullo smartphone

Al via la produzione della pellicola che avrà il compito di raccontare la storia dell’azienda produttrice del celebre smartphone. Nelle scorse ore Variety ha rivelato i dettagli del lavoro che avrebbe come protagonisti Jay Baruchel e Glenn Howerton .

La sceneggiatura sarebbe stata ideata a partire dal libro Losing the Signal: The Untold Story Behind the Extraordinary Rise and Spectacular Fall of BlackBerry di Jacquie McNish e Sean Silcoff.