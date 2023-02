Il momento atteso da migliaia di appassionati di gaming e film è finalmente arrivato: Apple TV Plus ha diffuso il primo trailer di Tetris, trasposizione per la tv del videogioco più popolare degli ultimi 40 anni . Il prodotto si sviluppa attorno alle peripezie di vendita dei diritti del videogioco: sono gli anni della Guerra fredda, quelli in cui la tensione tra Stati Uniti e Unione Sovietica sono al massimo della loro tensione. La strategia degli sceneggiatori di Tetris, infatti, è quella di parlare principalmente delle dietrologie dietro il videogioco, che ha appassionato miliardi di persone da quando è stato inventato, ma di raccontare anche il contesto storico e politico in cui è nato e si è sviluppato Tetris.

Trama e trailer di Tetris

Nel trailer di Apple TV Plus si vede Henk Rogers, un venditore di videogiochi, che cerca di acquisire i diritti di Tetris. Rogers, evidentemente lungimirante e attento alle tendenze, aveva capito il potenziale di quel videogioco ma acquisire i diritti di Tetris si è rivelato più complicato di quanto Rogers non immaginasse, anche a causa della Guerra Fredda che era al suo apice. Alla fine, però, il venditore di videogiochi riesce a ottenere i diritti tanto desiderati e li rivende a Nintendo, che in quegli anni era il colosso principale del settore grazie al Game Boy, prima console portatile capace di diventare oggetto di culto in tutto il mondo. Da quel momento, infatti, Tetris diventa un gioco con diffusione di massa, capace di attirare l’attenzione di miliardi di persone, che spesso acquistavano il Game Boy solo per poter giocare col Tetris. L’idea per sviluppare il film parte da quanto riportato su “Game Over: How Nintendo Conquered the World”, libro di David Sheff, che racconta l’ascesa di Nintendo negli anni del post-boom economico.