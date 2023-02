Dragon Trainer, in arrivo il film live action

Universal Pictures ha annunciato la lavorazione di un film cinematografico live action sulla famosa saga Dragon Trainer. Scopriamo i dettagli e la data di uscita Condividi

Anche per la famosissima saga fantasy Dragon Trainer firmata DreamWorks Animation è arrivato il momento della trasposizione cinematografica. Dopo i fortunati titoli Disney che hanno raggiunto entrate record ai box office, da Cenerentola a Biancaneve, toccherà alla saga degli addestratori di draghi diventare una pellicola in live action in un attento equilibrio tra rielaborazione e fedeltà alla storia originale.

Dragon trainer, il progetto in live action approfondimento Dragon Trainer Il mondo nascosto: terzo capitolo della saga Possono essere contenti i fan di una delle saghe d’animazione più apprezzate e fortunate degli ultimi anni, che pensavano di non poter rivedere sul grande schermo i loro personaggi preferiti. Sarà Universal Pictures infatti a portare nelle sale in live action la trilogia di Dragon trainer. Il regista dei film originali, Dean DeBlois, è stato chiamato a occuparsi di scrivere, dirigere e produrre la pellicola. Secondo le prime notizie, il progetto è già stato avviato ed è in fase di sviluppo, tanto che la Universal Pictures ha annunciato anche la data di uscita, prevista per il 14 marzo 2025. I fan più o meno giovani dovranno quindi aspettare ancora due anni di lavorazione per poter vedere i propri eroi “in carne ed ossa” sul grande schermo.

Dragon trainer, i dettagli del live action vedi anche La Sirenetta, il nuovo trailer del live-action Disney con Halle Bailey L’annuncio rivela però qualche altro dettaglio, in particolare legato alla trama. Secondo quanto dichiarato infatti, la pellicola cinematografica “adatterà la trilogia di film realizzati dalla DreamWorks”. Ciò significa che il live action coprirà un ampio arco di anni, a partire dai primi incontri di Hiccup Horrendous Haddock III da adolescente con i draghi fino alla sua età adulta. Mentre della trama è stato svelato qualche elemento, non sono trapelati ulteriori dettagli riguardo il casting, che sembra ancora in corso. Tra i fan, si fanno largo le scommesse su quale attore interpreterà il protagonista Hiccup. Certamente però, stando a quanto dichiarato dal regista DeBlois, saranno i draghi e la loro resa in pellicola l’aspetto più arduo di cui occuparsi, per poter rendere gli animali della saga verosimili e dall’aria simpatica.

Dragon trainer, la saga Basata sui libri di Cressida Cowell, la saga Dragon Trainer ha come protagonisti un giovane vichino di nome Hiccup, figlio di un re forte e combattivo, e Sdentato, un drago ferito di cui Hiccup inizia a prendersi cura. In un mondo che vede i draghi come le peggiori minacce da combattere, si sviluppa l’improbabile amicizia tra il giovane ragazzo e il drago, che si dimostrerà più forte di qualsiasi pregiudizio. La saga animata è stata realizzata da DreamWorks nel 2010 e ha da subito ottenuto immediato successo: mentre il primo film ha ricevuto una nomination agli Oscar come miglior film d’animazione e migliore colonna sonora, il secondo e il terzo film hanno ottenuto la nomination come migliori film d’animazione. In totale, la trilogia ha raggiunto un incasso al botteghino globale pari a 1,6 miliardi di dollari.