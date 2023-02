Mummie - A spasso nel tempo, il trailer del nuovo film d'animazione

Mummie a spasso nel tempo è un’avventura fantastica che vede tre personaggi dell’Antico Egitto catapultati nella Londra dei giorni nostri Condividi

Novità anche per i più piccoli: Warner Bros ha rilasciato poche ore fa il nuovo trailer ufficiale di Mummie a spasso nel tempo, nuovo film di animazione ambientato, com'è facile capire anche dal titolo, come se fosse un viaggio intertemporale dall'età degli egizi al mondo contemporaneo. Il debutto al cinema per la pellicola è previsto per il prossimo 23 febbraio. È uno dei pochi film di animazione che usciranno nelle prossime settimane, che possano essere definiti lungometraggi e anche per questo motivo l'attenzione su questo prodotto risulta essere particolarmente alta, con grande attesa da parte delle famiglie e dei cultori del genere.

Trailer e trama di Mummie a spasso nel tempo vedi anche Dragon Trainer, in arrivo il film live action Da quanto si vede nel trailer, la trama segue le avventure di tre personaggi immaginari, che per millenni hanno vissuto come mummie in una città sotterranea segreta che non è mai stata scoperta. I protagonisti sono una principessa, un ex cocchiere, il fratello minore del ragazzo e un cucciolo di coccodrillo, animale domestico della strana formazione di mummie. Per una serie di casi fortuiti, e spesso sfortunati, i tre si ritrovano a fare un viaggio nel tempo e nello spazio che li catapulta nella Londra dei giorni nostri: il loro obiettivo è quello di ritrovare un anello scomparso, che era appartenuto alla famiglia reale. Ovviamente spaesati e in difficoltà nell’affrontare le sfide del mondo odierno, il gruppo si trova spesso invischiato in avventure al di là dell’immaginazione, con una serie di inconvenienti ai quali si trovano costretti a far fronte se vogliono completare la loro missione.

Cast e produzione di Mummie a spasso nel tempo leggi anche La Sirenetta, il nuovo trailer del live-action Disney con Halle Bailey Mummie a spasso nel tempo è diretto da Juan Jesús García Galocha, "Galo", alla sua prima esperienza nella direzione di un lungometraggio per il cinema. Infatti, Galo nasce come art director e in quanto tale ha firmato i film della saga di Taddeo l’Esploratore, in particolare ha lavorato su Le avventure di Taddeo l'esploratore e Taddeo l'esploratore e il segreto di Re Mida. Al fianco di Juan Jesús García Galocha ci sono Jordi Gasull e Javier Barreira come sceneggiatori, in passato vincitori di un premio Goya per la migliore sceneggiatura. I tre hanno lavorato assieme proprio nella saga di Taddeo l’Esploratore e hanno deciso di iniziare anche questa nuova avventura in gruppo.