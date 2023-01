Harry Styles e David Dawson a Venezia per il film My Policeman

Lo scorso Novembre 2022 è uscito su Amazon Prime Video il film My Policeman, diretto da Michael Grandage e basato sul romanzo di Bethan Roberts. Harry Styles e David Dawson sono protagonisti di una storia d’amore tormentata e nascosta, ambientata in parte anche in Italia. Infatti, come suggerito da una foto pubblicata poche ore fa sul profilo Instagram di Prime Video, alcune scene di My Policeman sono state girate a Venezia nel Giugno 2021 e nello scatto si vedono i due attori protagonisti sorridenti e glamour abbracciati con la città lagunare sullo sfondo.

Il poliziotto Tom è fidanzato con Marion, interpretata da Emma Corrin, e il curatore di un museo Patrick è un loro caro amico. I tre condividono molto tempo insieme nella Gran Bretagna degli anni ’50, ma a un certo punto l’amicizia tra Tom e Patrick diventa qualcosa di diverso, qualcosa che non si può mostrare in pubblico, né tantomeno alla loro amata Marion. Il film corre su due filoni temporali, passando poi agli anni ’90 dove le versioni adulte dei tre ragazzi si fanno prendere dai ricordi e dai rimpianti, ripercorrendo quella loro amicizia tra gioie e dolori. Nel cast anche Linus Roache, Gina McKee e Rupert Everett.

Un set tra Inghilterra e Italia

Sono state molte le foto scattate dalla folla di curiosi che ha visto Styles e Dawson in giro per i vicoli suggestivi di Venezia durante l’estate 2021, in piena pandemia da coronavirus. In abiti anni ’50 hanno salutato il pubblico e i fan nelle pause tra un ciak e l’altro, per poi tornare in Inghilterra. Il regista Grandage realizza un ritratto visivamente commovente di tre personaggi coinvolti dalle emozioni di una vita imprevedibile e un destino che si diverte a metterli alla prova.