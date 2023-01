I delitti del BarLume, la recensione di "E allora zumba!". VIDEO

Il Barlume è come Sanremo: nessuno lo menzionerebbe durante una cena alla page per non sembrare provinciale (meglio fingere di seguire The Last of Us, Copenhagen Cowboy o Call My Agent, fa più cool) però lo guardano tutti. È molto di più di un “guilty pleasure”: è un appuntamento fisso di visione che prosegue ormai da dieci anni e che quest’anno quasi raddoppia: le storie sono tre invece di due e la terza, E allora zumba!, è diretta per la prima volta da una donna: Milena Cocozza.

Su un canovaccio risaputo e perciò rassicurante, che miscela in modo originale e persino ardito, le trame mistery alla Ellery Queen con le atmosfere strapaesane in stile “vernacoliere”, si innestano tuttavia elementi spuri ed eclatanti: come il subplot LGBT che vede coinvolta la Fusco e la sua torrida relazione omosessuale, sciorinata in patinati flash lesbo-chic. D’altro canto, agli antipodi, sopravvive la sottotrama “family” che riguarda il Beppe Battaglia di Stefano Fresi, divenuto padre ansiosissimo, fino alla paranoia, della secondogenita della Tizi: la piccola Marina. Però, dato che anche gli affari più ordinari e prosaici a Pineta sono sempre connotati da qualcosa di umoristicamente stridente, la allegra neo-famigliola è due volte “allargata”: ha in seno il piccolo Ampelino, frutto come ricorderete di un precedente connubio con Massimo; ed è ospite del pedante Pasquali, nel frattempo divenuto zelantissimo sindaco.

Più di tanto non diremo, per ovvi motivi; basti sapere che in questo episodio si succedono diverse sottotrame, mentre si intrecciano come di consueto i siparietti comedy e le tensioni mistery. Abbiamo un istruttore colombiano che impartisce lezioni di zumba alla meglio terza età della cittadina balneare; Beppe Battaglia assediato dalle paure tipiche del novello papà, elevate a ennesima potenza paranoica; Massimo Viviani irretito da una donna tanto sbadata quanto focosa e la Fusco distratta dalle pene d’amore perdute.

Sì perché uno degli atout di questa serie, e della sua sana longevità, è probabilmente la commistione, sulla carta impossibile, dei registri comici dei suoi interpreti, che riesce ad accontentare il gusto dei palati più diversi: la goffaggine maldestra di Massimo, che poggia però sulle spalle robuste di un attore teatrale molto stimato come Filippo Timi; la romanesca bonarietà del Beppe di Stefano Fresi, che è uno degli attori più gettonati dello star system nostrano (solo nel 2022 ha preso parte a ben 6 film!); l’antica ironia fiorentina di Alessandro Benvenuti, che reca in sé la tradizione del cabaret anni ’70 dei “Giancattivi”; l’irresistibile slang veneto inventato da Corrado Guzzanti, che ha di recente deciso di rimettersi in gioco scollegandosi in parte dalle maschere satiriche della sua precedente fase televisiva (in queste settimane è presente in due serie molto trendy, oltre a questa, come Sono Lillo e Call my agent – Italia).

E ancora: il ministro degli interni Tassone (forse ispirato all’onorevole Razzi, per la sua scarsa familiarità con la grammatica) interpretato da Michele Di Mauro, il quale esattamente come il romano Guzzanti si disimpegna più che egregiamente recitando in un dialetto non suo: è di Torino ma si esprime in un credibilissimo ancorché caricaturale siciliano di Enna. Oppure il barman Marchino interpretato da Paolo Cioni, che assomiglia maledettamente a un altro famoso Cioni: Mario, il personaggio surreale col quale emerse il genio di Roberto Benigni a metà degli anni ’70. Per tacere dei tre vecchini, i “bimbi”, che sono forse quelli che conservano maggiormente il retaggio dei libri di Malvaldi da dove tutto ebbe inizio.