Ant-Man and the Wasp: Quantumania, lo spot inedito

Marvel ha rilasciato uno spot con del footage inedito di Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Ha condiviso anche la locandina targata Fandango, in attesa dell'arrivo nelle sale della pellicola, che debutterà sul grande schermo il 15 febbraio

In queste ore il nuovo spot ha mostrato qualche frammento inedito dell'attesissimo film, con un po’ di footage che non si era ancora visto nei vari trailer.

Vediamo Scott e sua figlia Cassie nel Regno Quantico. I protagonisti sono ancora una volta i Supereroi Scott Lang (Paul Rudd) e Hope Van Dyne (Evangeline Lilly).

Tornano anche i genitori di Hope, Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer) e Hank Pym (Michael Douglas)

La figlia di Scott, Cassie Lang, è qui interpretata da Kathryn Newton, che prende il posto di Abby Ryder Fortson per interpretare una Cassie ormai cresciuta.



Potete guardare lo spot inedito e la nuova locandina di Ant-Man and the Wasp: Quantumania nei tweet che trovate in fondo a questo articolo.