Paul Rudd, Ryan Reynolds scherza sul titolo di uomo più sexy del mondo

Ryan Reynolds non se ne sta zitto e buono, per dirla con i Måneskin: il divo che nel 2010 fu eletto l'uomo più sexy del mondo da People commenta con ironia mista a divertente provocazione (e, chissà, magari anche un pizzico di "rosicamento") il titolo che il collega Paul Rudd ha appena vinto, quello di uomo più sexy del mondo targato 2021 secondo People. “Quello su cui è appoggiato è il mio braccio”, chiosa l'attore con la sua solita irresistibile vis comica. Si riferisce all'arto effettivamente molto ma molto (ma molto!) muscoloso che compare nella foto di copertina dedicata a Rudd. Un braccio così muscoloso che molti non se lo sarebbero proprio aspettato da lui. Reynolds in primis…

Invece il cantautore, attore e comico statunitense conosciuto come "Weird Al" Yankovic si è complimentato con il collega alla sua maniera: ha voluto ironicamente corredare il suo messaggio con la foto di Rudd ben lungi dall'essere sexy, ossia lo scatto di Halloween in cui l'attore si è travestito proprio da "Weird Al" Yankovic, con una parrucca lunga che vede una cascata di ricciolini neri sulle spalle e l'inconfondibile camicia hawaiana dell’artista. Come a dire: sfido People a mettere in copertina questa di foto!

Lo vediamo sulle scale mobili assieme a un personaggio ricorrente e molto noto, quello del fumettaro. E, con la sua consueta ironia, Al Jean ha voluto ironicamente sottolineare tra parentesi che l'uomo più sexy del mondo appena nominato è quello che si trova sulla destra, non il paffuto e stempiato venditore di fumetti insomma (avete presente, no? Se necessitate una rinfrescatina alla memoria, alla fine di questo articolo trovate il post di Al Jean con l'immagine)…

Uno dei creatori de I Simpson, Al Jean, ha condiviso sul proprio profilo di Twitter un messaggio per congratularsi con l'attore e, per farlo, ha postato un frame della sua celebre serie animata, quella capitanata da Homer, in cui compare come guest star proprio Paul Rudd.

L’ironia che fa lo stesso Paul Rudd



A unirsi al coro di voci ironiche che commentano amichevolmente questa inaspettata vittoria c'è anche lui, il diretto interessato.

“Sto facendo stampare dei biglietti da visita”, ha annunciato in maniera ironica Paul Rudd. In verità, però, Ant-Man è davvero molto onorato per il fatto che la scelta sia ricaduta su di lui, non lo nega e non tenta di mistificare la cosa, anzi.



"Farò il massimo. Non cercherò di fare quello che si sente modesto. Sto facendo stampare dei biglietti da visita. Ma tutti i miei amici mi distruggeranno, e io mi aspetto che lo facciano. Ed è proprio per questo che sono miei amici”, ha affermato un po' scherzando ma un po’… anche no!



Ricordiamo che l'onore per lui è doppio, in quanto - alla "veneranda" età di 52 anni - si rivela uno degli uomini più maturi che ricevono il prestigioso premio.



C'era chi si aspettava di vederlo finire in copertina su People come l'uomo più wow del mondo fin dai tempi in cui interpretava il fratellastro di Cher nel film cult Ragazze a Beverly Hills (Clueless) del 1995.

Oggi, recentemente apparso in un’anteprima di Ghostbusters Legacy, Rudd non si smentisce, sfoderando ancora tutto quel fascino che già agli esordi della sua carriera sfoggiava.

Un uomo che, come tanti suoi colleghi, più invecchia più diventa affascinante, per quella sorta di legge hollywoodiana secondo cui la stagionatura dell'attore a volte equivale alla stagionatura del salame. Purtroppo invece, come ben sappiamo, questa legge non si applica al genere femminile il quale, viceversa, una volta spente le 50 candeline a Hollywood viene messo sotto naftalina e relegato in soffitta o in cantina. Il pensionamento delle attrici a Hollywood è un baby-pensionamento insomma, loro ,malgrado. Ma pure nostro malgrado, poiché si tratta di una tendenza che dallo spettacolo si riflette un po' dappertutto.

Il giorno in cui il titolo di donna più sexy del mondo andrà a una coscritta di Paul Rudd ci sarà davvero da festeggiare.