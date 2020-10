USA, Paul Rudd regala biscotti agli elettori in coda per votare. VIDEO

La star di Ant-Man è solo l'ultima delle tante celebrità americane "scese in campo" in prima persona a ridosso del voto di martedì prossimo

Meno di una settimana alle Elezioni Presidenziali statunitensi, anche se com'è noto le procedure di voto sono già iniziate da parecchi giorni. Un video su Twitter ritrae l'attore Paul Rudd che intrattiene una coda di elettori sotto la pioggia a Brooklyn consegnando loro dei biscotti: “Ci tenevo a ringraziarti per essere usciti di casa a votare e fare la vostra parte”, dice l'interprete di Ant-Man con il volto coperto dalla mascherina.

Il video è stato pubblicato su Twitter da una delle persone in coda: Brian Rosenworcel, fondatore del gruppo rock bostoniano dei Guster, anche lui piacevolmente sorpreso dalla scena. Rudd è una delle tantissime celebrità americane che hanno deciso di impegnarsi in prima persona in vista di una delle contese elettorali più delicate della storia degli Stati Uniti.