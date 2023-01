Spettacolo

La figlia di Uma Thurman e Ethan Hawke, nella sua folgorante ascesa al successo, è passata dalla moda al cinema, dalle serie tv (con l’acclamazione per il suo ruolo di Robin nel cult sci-fi di Netflix) ai dischi come cantautrice. Il 23 settembre arriva il suo secondo lavoro discografico, in attesa delle sue prossime apparizioni sul grande schermo

Maya Ray Thurman Hawke è nata a New York l’8 luglio 1998 . È la figlia di Uma Thurman e Ethan Hawke , una delle coppie più cool della Hollywood di fine millennio. I due si conobbero mentre giravano il film Gattaca - La porta dell’universo e si sposarono proprio nell’anno in cui è nata la figlia primogenita Maya (nel 2002 è nato il fratello Levon). Thurman e Hawke hanno divorziato nel 2005

Maya Hawke (nella foto con mamma Uma Thurman) da piccola ha dovuto spesso cambiare scuola, soprattutto a causa della sua dislessia. Ha studiato alla Saint Ann's School a Brooklyn e ha frequentato corsi estivi alla Royal Academy of Dramatic Art di Londra e al celebre Stella Adler Studio of Acting a New York. Si è poi iscritta alla rinomata Juilliard School che ha lasciato dopo un anno per lanciarsi nella carriera