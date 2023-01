Avatar, il produttore nega la presenza di Vin Diesel nei sequel

Solo un fraintendimento: così il produttore del film ha spiegato la convinzione generale per la presenza dell’attore Condividi

No, Vin Diesel non è presente nel sequel di Avatar, come da tempo si dice in giro. In realtà, questa voce circola dal lontano 2019, da quando l'attore venne ripreso sul set del film di James Cameron. La sua presenza, per molti, è stata ragione di credere che Vin Diesel avrebbe preso parte alla produzione ma ora, a distanza di quattro anni da quel video, le ipotesi e le speranze del fan vengono spente dalle parole dello stesso produttore, che nega un qualsivoglia coinvolgimento di Vin Diesel nel cast. Non sarebbe stato altro che un fraintendimento e nulla più: così spiega il produttore negando che tra gli attori ci sia anche lui. E allora, cosa è successo? Come mai così tante persone si sono convinte di questo?

Le parole del produttore di Avatar approfondimento Avatar - La via dell'acqua, dalla trama al cast. La scheda del film Appunto, solo un fraintendimento. Così Jon Landau, parlando con Empire, ha derubricato le voci che volevano Vin Diesel in qualche modo protagonista del sequel di Avatar. “Un giorno è entrato, ha visitato il set per vedere cosa stavamo facendo e la gente l'ha preso fuori contesto”, ha spiegato Landau, dando un senso al video che per settimane è circolato sui social, rimbalzando di profilo in profilo. Tanti anche i profili autorevoli che l’hanno ricondiviso, convinti che quella fosse una conferma della presenza dell’attore nel cast del film. “Vin è un fan”, si è limitato a dire Jon Landau, deludendo quanti pensavano di trovarlo nella prossima versione del film. Lo stesso Vin Diesel, però, nel tempo ha alimentato queste voci con dichiarazioni. “C'è una persona a Hollywood con cui ho sempre voluto lavorare e da cui imparare, e quindi tutte le cose arrivano, immagino, a quelli che aspettano”, diceva lo stesso attore in quel video. Per questo motivo in tanti ipotizzano che la clip non sia stata una ripresa fuori contesto ma un tentativo di lasciar credere che Vin Diesel fosse parte del cast, magari per sviare sulla verità.

Avatar 2 e 3: ecco i retroscena GUARDA ANCHE Tutti i video su cinema e film Avatar 2 e Avatar 3 sono stati girati uno di fila all’altro senza soluzione di continuità. A rivelarlo è stato lo stesso regista, James Cameron, che ne ha spiegato anche il motivo: “Abbiamo girato con Jack quando aveva 14 e 15 anni, quasi fino a 16. Quindi lo abbiamo ripreso per un periodo di 18 mesi”. Il riferimento è a Jack Champion, che interpreta Spider nei sequel di Avatar. In quel periodo la crescita dei giovani è velocissima. Se non avessero fatto così, ha spiegato ancora Cameron, “ottieni l’effetto Stranger Things in cui dovrebbero essere ancora al liceo ma sembrano avere 27 anni. Sai, adoro lo spettacolo, ma sai…”.