Cinema

Vin Diesel compie 55 anni: i suoi 10 film più famosi. FOTO

Nato ad Alameda, in California, il 18 luglio 1967, l'attore è tra gli 'action man' per antonomasia di Hollywood, grazie a successi come 'Fast and Furious' e 'xXx'

Tra i più importanti action man di Hollywood, Vin Diesel compie oggi - lunedì 18 luglio - 55 anni. In realtà, nella sua carriera, l’attore californiano, noto effettivamente per i suoi ruoli ad alto tasso di adrenalina, si è anche cimentato in pellicole di altro genere. Ecco la lista dei dieci suoi film, d’azione e non, da recuperare

Salvate il soldato Ryan (1998) - Kolossal di Steven Spielberg, che ha rivoluzionato il modo di raccontare la guerra su grande schermo, vede l’attore in un ruolo non di prim’ordine, ma comunque significativo. Protagonista è Tom Hanks, nei panni di un ufficiale incaricato di recuperare un giovane soldato nei giorni dello Sbarco in Normandia