Owen Roizman, morto il direttore della fotografia de L'Esorcista

Candidato cinque volte all'Oscar e premiato alla carriera nel 2017, aveva collaborato a lungo con William Friedkin e Sidney Pollack. Era un punto di riferimento per la categoria a Hollywood e nel mondo. Aveva 86 anni

Si è spento a 86 anni Owen Roizman, direttore della fotografia famoso per film come L'Esorcista e Il Braccio Violento della Legge di William Friedkin. La notizia è stata confermata da un rappresentante della American Society of Cinematographers.

Una laurea in matematica e fisica leggi anche Max Von Sydow, l'esorcista più famoso della storia del cinema Nato a Brooklyn in una famiglia che gli ha trasmesso la passione per l’arte fotografica (il padre era fotografo per il cinegiornale, lo zio un montatore cinematografico), Owen si era laureato in matematica e fisica al Gettysburg College in Pennsylvania, un percorso di studi che, come ebbe modo di dire lui stesso, lo aiutò nella sua carriera: “Ho imparato cose come l’angolo di incidenza e l’angolo di riflessione, che sono alla base dell’ottica”. Aveva imparato a usare macchine fotografiche e cineprese durante un lavoro estivo alla Camera Equipment Co. di New York.

CINQUE NOMINATION E L'OSCAR ALLA CARRIERA vedi anche Linda Blair, ieri e oggi: come è cambiata la bambina di L'Esorcista Roizman è stato candidato all’Oscar cinque volte per Il Braccio Violento della Legge, L’Esorcista, Quinto Potere, Tootsie e Wyatt Earp. Nel 2017 aveva ricevuto l’Oscar alla carriera. Aveva ricevuto anche una candidatura agli Emmy per la sua fotografia nello speciale televisivo Liza With a Z di Liza Minelli, diretto da Bob Fosse. Nel 1997 aveva ottenuto un riconoscimento per la sua carriera dall’American Society of Cinematographers.

CENTRO AL SECONDO COLPO leggi anche David Gordon Green dirigerà il reboot de "L'esorcista" Il suo straordinario talento fu notato subito a Hollywood con la prima nomination agli Oscar arrivata al suo secondo film da direttore della fotografia, Il Braccio Violento della Legge. Oltre ai lavori con Friedkin, si ricorda la collaborazione con Sidney Pollack, che aveva prodotto ben cinque film: I Tre Giorni del Condor, Il Cavaliere Elettrico, Diritto di Cronaca, Tootsie e Havana. Il suo primo film, Stop, diretto da Bill Gunn, fu vietato ai minori per i suoi contenuti sessuali e la Warner Bros., che lo aveva prodotto, decise di non distribuirlo.

IL LAVORO NELLA PUBBLICITÀ vedi anche Guarda la playlist video di Sky a tema cinema Nel 1976 si era trasferito a Hollywood e nel 1983 aveva fondato la sua compagnia Roizman & Associates, allontanandosi temporaneamente dal cinema per girare centinaia di spot pubblicitari. È tra i grandi direttori della fotografia che compaiono nel documentario del 1991 Visions of Light: The Art of Cinematography. È stato membro dell’Academy rappresentando i direttori della fotografia nel consiglio d’amministrazione.