Avatar 2, il nuovo video racconta la natura di Pandora

Cinema

Nella stagione dominata dal sorriso di Tom Cruise che con il sequel del cult Top Gun ha sbancato i botteghini nel mondo, la classifica globale del box office dello scorso anno vede ben tre film Marvel Studios e due pellicole asiatiche nella top ten. Colpo di coda (annunciato) di James Cameron che col sequel di Avatar guadagna la seconda posizione e supera il milione di dollari in due settimane

La stagione 2022 è stata attraversata dall'entusiasmo degli spettatori per l'ultima fatica di Tom Cruise, Top Gun: Maverick, sequel del cult sull'aviazione del 1986. La pellicola, che è stata presentata al Festival di Cannes fuori concorso, è arrivata al cinema a maggio ed è tornata in sala a dicembre per un breve passaggio incassando nel mondo 1,488 miliardi di dollari, cifra che rappresenta il più alto incasso al box office globale dell'anno. Diretto da Joseph Kosinski, è il film col maggiore incasso della carriera di Tom Cruise