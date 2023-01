Capri, Hollywood: otto premi per Elvis di Baz Luhrmann

Otto premi, compresi quelli per il miglior film e il migliore regista. Elvis di Baz Luhrmann, biopic su Elvis Presley, ha dominato Capri, Hollywood, The International film festival, rassegna fondata da Pascal Vicedomini e organizzata col sostegno del ministero della Cultura, della Regione Campania. Oltre ai due premi già citati, Elvis ha incassato anche quelli per i migliori costumi, il miglior make up e l'hair-styling, il production design, il sonoro il missaggio e il 'Capri producers of the Year' a Luhrmann e la sua squadra.

Fraser e de Armas migliori attori protagonisti

Brendan Fraser per The Whale e Ana de Armas per Blonde sono invece il migliore attore e la migliore attrice protagonisti per il 2022, a Eddie Redmayne per The Good Nurse e Angela Bassett per Black Panther: Wakanda Forever, i riconoscimenti per migliori non protagonisti. Bassett ha bissato, insieme ai colleghi di set, col premio al miglior cast proprio per Black Panther: Wakanda Forever.

Tre premi per Top Gun: Maverick

Buon bottino anche per Top Gun: Maverick, che ha conquistato i premi per fotografia, montaggio ed effetti speciali. Pinocchio di Guillermo del Toro ne ha conquistati due (film d’animazione e colonna sonora ad Alexandre Desplat). Everything everywhere all at Once ha ottenuto il premio per la migliore sceneggiatura originale (Daniel Kwan & Daniel Scheinert), Glass Onion: a Knives Out Mystery quello per la sceneggiatura non originale (Rian Johnson).