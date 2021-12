Capri-Hollywood 2021, È stata la mano di Dio Best International Film

La pellicola di Paolo Sorrentino, inserita nella shortlist degli Oscar come miglior film straniero, è stata scelta all'unanimità dalla giuria dal board del Festival che si aprirà il 27 dicembre. Con un programma ricchissimo e sei anteprime internazionali Condividi

È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino è 'Best International film' a 'Capri, Hollywood 2021' (dal 27 dicembre) e Ennio di Giuseppe Tornatore dedicato al maestro Morricone è il 'miglior documentario'. Il film italiano nella short list delle 15 migliori opere internazionali per l'Oscar 2022 , sarà proiettato a Capri , sia nella prima giornata del tradizionale 'evento ponte' tra la nostra industria cinematografica italiana e gli Usa, che in chiusura il 3 gennaio al teatro di San Carlo; Ennio sarà proposto al cinema Filangieri di Napoli il 2 gennaio.

Bille August: "Lieti di comunicare scelta unanime" approfondimento Paolo Sorrentino, da Dragoncelli di Fuoco a È Stata la mano di Dio "Siamo lieti di comunicare la scelta unanime del nostro board - annuncia il regista danese premio Oscar Bille August per l'Istituto Capri nel Mondo - e premiare lo straordinario film Netflix di Sorrentino e l'opera preziosa di Tornatore sull'indimenticabile maestro". Per È stata la mano di Dio (candidato anche ai Golden Globes e ai Critics Choice Awards) saranno premiati Toni Servillo ('Master of Cinematic Art'), Filippo Scotti e Teresa Saponagelo (Capri Breackout Actors of the Year' by Nuovo Imaie).