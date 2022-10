New entry nel cast di Ant Man and the Wasp, Quantumania, uno dei prossimi cinecomics Marvel in uscita

Pochi giorni fa è stato pubblicato online il trailer di Ant Man and the Wasp, Quantumania e oggi arriva la notizia di un nuovo attore coinvolto nel cast del film. Si tratta di William Jackson Harper ma ancora è un segreto il ruolo che ricoprirà nella nuova avventura dell’eroe interpretato da Paul Rudd. Tuttavia Harper si unisce al cast già annunciato che, oltre a Rudd, include Evangeline Lilly, Michelle Pfeiffer e Michael Douglas che tornano nei panni dei loro rispettivi personaggi dei primi due film del franchise, Ana-Man del 2015 e Ant-man and the Wasp del 2018. Insieme ad Harper un’altra new entry è Kathryn Newton che vestirà i panni di Cassie Lang, figlia adulta di Scott Lang.

Chi è William Jackson Harper?

Harper è noto soprattutto per aver interpretato il ruolo di Chidi Anagonye in "The Good Place" della NBC, che gli è valso una nomination agli Emmy come attore non protagonista. Di recente è stato visto recitare al fianco di Cristin Milioti nella serie thriller comica di Peacock "The Resort", e prima ancora ha guidato la seconda stagione della serie antologica della HBO Max "Love Life". Altri crediti televisivi degni di nota includono la serie limitata di Barry Jenkins "The Underground Railroad" e "Jack Ryan" di Tom Clancy, entrambi su Amazon Prime Video. Nel film ha recitato nella commedia romantica "We Broke Up" e ha interpretato ruoli importanti in "Dark Waters" e "Midsommar".