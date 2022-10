Sacha Baron Cohen è pronto a entrare nel mondo Marvel con una serie

L’attore inglese (celebre per personaggi come Borat) sarebbe pronto a diventare Mephisto, il signore degli inferi. Si tratta di uno dei più crudeli e potenti antagonisti dell’intero universo Marvel e dovrebbe apparire per la prima volta in Ironheart Condividi

Sacha Baron Cohen è un talento in grado di interpretare potenzialmente chiunque: sono entrate nell’immaginario collettivo alcune sue maschere dissacranti, come il giornalista Borat o il rapper Ali G. Nell’arco della sua carriera l’attore inglese ha tuttavia dimostrato di poter entrare con disinvoltura anche nei panni di personaggi non inventati direttamente da lui, arrivando addirittura a personificare il tempo in Alice attraverso lo specchio. Sembrava difficile potersi spingere oltre ma la prossima sfida per Baron Cohen potrebbe essere ancora più difficile e stimolante. Interpretare colui che nell’universo Marvel rappresenta il male assoluto, il buio senza sfumature: Mephisto.

Quel diavolo di Sacha Baron Cohen vedi anche Ironheart, novità sulla serie Marvel sull'erede di Iron Man L’indiscrezione ha già fatto il giro di internet: Mephisto entrerà presto a far parte del Marvel Cinematic Universe e lo farà sfruttando la vena istrionica del trasformista Sacha Baron Cohen. La tendenza a indossare altri panni o a cambiare d’aspetto per raggiungere i propri obiettivi è, d’altra parte, uno dei punti di contatto tra l’attore e il suo possibile prossimo personaggio. Baron Cohen a lungo si è nascosto dietro le sue spassose identità fittizie, pronto a scatenare il caos nei panni di personaggi improbabili ed eccessivi: è attraverso le sortite nei panni di Borat o del dittatore Aladeen che ha costruito la sua fama, mettendo a nudo l’ipocrisia della nostra società. Da parte sua Mephisto usa il travestimento per scopi ben meno nobili ma comunque si configura come un antagonista tanto cattivo da apparire quasi caricaturale, perfetto per essere interpretato da un vero “diavolo” come il creatore di Brüno.

Quando arriva Mephisto? approfondimento La playlist dei migliori video di SkyTg24 a tema serie tv Sacha Baron Cohen potrebbe apparire per la prima volta nei panni del signore degli inferi già in Ironheart, una delle serie più attese del 2023. Il suo Mephisto dovrebbe essere uno dei deus ex-machina della serie, conferendo al cattivo principale della serie Parker Robbins aka The Hood i suoi poteri mistici. Robbins dovrebbe ricevere dal diavolo mantello e stivali intrisi di magia, con cui poi sfidare l’eroina da cui prende il nome Ironherart. Nel cast sono stati per ora confermati già Anthony Ramos (nel ruolo di The Hood) e l’ attrice Dominique Thorne, già vista in Judah and the Black Messiah e qui nei panni della protagonista Riri Williams/Ironheart. L’eventuale aggiunta di Sacha Baron Cohen a questi nomi avrebbe però un sapore speciale, anche perché con Mephisto si parla di un personaggio destinato ad avere sempre maggior spazio nel MCU. Da tempo d’altronde si sussurra di un inserimento di Mefistofele nel mondo Marvel, alla ricerca di un grande cattivo per la nuova fase. Si era addirittura parlato di una possibile prima apparizione del villan in un’altra serie, Wandavision, prima che queste stesse voci venissero poi smentite dai fatti. Stavolta però potrebbe essere finalmente la volta buona. Ce lo auguriamo, anche perché finalmente ci sarebbe un attore abbastanza carismatico per dar corpo a Mephisto.

Chi diavolo è Mephisto vedi anche I migliori film di Sacha Baron Cohen, candidato agli Oscar 2021 Sacha Baron Cohen non sarebbe comunque il primo a portare il signore degli inferi sullo schermo. Ben prima che si iniziasse anche solo a pensare al Marvel Cinematic Universe, un attore leggendario come Peter Fonda aveva infatti interpretato Mephisto in Ghost Rider, la pellicola del 2007 con Nicholas Cage ed Eva Mendes. Il fatto che il diavolo, chiaramente ispirato al Faust, sia in grado di scontrarsi con eroi così diversi, come Ironheart o lo stesso Ghost Rider non deve sorprendervi: già nei fumetti Mephisto affronta un po’ tutti, da Spiderman al Doctor Strange, grazie anche ai suoi poteri magici di fatto quasi infiniti e al suo infinito desiderio di creare distruzione e caos. L’angelo caduto non ha infatti alcun interesse se non quello di fare del male ed è sicuramente il più crudele antagonista dell’intero mondo Marvel. Nulla lo appassiona di più che il possedere anime da portare all’inferno e per questo lo vediamo spesso interagire con Silver Surfer (di cui brama il cuore puro). Far fare la prima apparizione a Mephisto in una serie incentrata sullo scontro tra magia e tecnologia, uno dei temi portanti della prossima fase dell’universo “gestito” da Kevin Feige, potrebbe essere una grande idea. Dargli le sembianze di Sacha Baron Cohen ancora di più.