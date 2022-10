Ant-Man and The Wasp: Quantumania, ecco il trailer del film Marvel

Finalmente vediamo il supereroe interpretato da Tom Rudd all’interno del regno quantico, in un film che segna pure l’esordio sul grande schermo del nuovo grande cattivo Kang. La pellicola uscirà da noi il 15 febbraio, in anticipo anche sugli Stati Uniti Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dal mondo Scott Lang non è più il galeotto che abbiamo conosciuto nel primo film, anche se lui in primis non sa se ritenersi “un Avengers o un criminale”. Il trailer di Ant-man and The Wasp - Quantumania ci mostra il protagonista della terza pellicola dedicata all’eroe inventato da Stan Lee, Larry Lieber e disegnato da Jack Kirby nel 1962 come un uomo soddisfatto. Quanto accaduto nell’ultimo film degli Avengers lo ha reso una celebrità, che viene riconosciuta per strada e che ha anche una linea di prodotti per la scuola a lui dedicata. Va addirittura alle serate di gala con Hope Van Dyne/Wasp ed è persino impiegato del mese sul lavoro. Qualcuno più avanti con l’età lo scambia a volte per Spider-Man ma sono cose che capitano, come può confermare qualunque figlio la cui madre chiama tutti i supereroi Marvel Batman. Tutto cambia però quando a casa Cassie presenta un marchingegno destinato a portare tutti in un’altra spettacolare (e pericolosa) dimensione.

Quantum? Tantum vedi anche Marvel, Bill Murray conferma l'ingresso nell'MCU: ecco in quale film Il filmato distribuito il 25 ottobre varia leggermente da quello condiviso in anteprime precedenti, come quella al San Diego Comic-Con 2022, ma comunque racchiude in una manciata di minuti tutto quello che dovrebbe essere almeno nelle intenzioni la Fase Cinque del Marvel Cinematic Universe. Questo nuovo macro-capitolo si apre proprio con Ant-man and The Wasp - Quantumania e già in questa primissima anticipazione mostra tutte le carte in tavola: umorismo, azione, tensione narrativa e un tocco di mistero. Alla regia troviamo ancora l’uomo al timone delle precedenti sortite al cinema di Ant-Man, Peyton Reed, il quale dirige un cast ricchissimo che oltre al protagonista Paul Rudd annovera pure star del calibro di Michelle Pfeiffer e Michael Douglas, senza dimenticare Wasp/Evangeline Lilly e alcune attese new entry. La verve comica che ha contraddistinto alcune parti delle avventure di Ant-Man non è stata persa anche grazie al coinvolgimento alla scrittura di Jeff Loveness, già dietro progetti come la dissacrante sitcom animata Rick & Morty.

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto YouTube, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Arriva King Kang approfondimento La playlist dei migliori video di SkyTg24 a tema cinema Già da tempo ormai sentiamo parlare nell’universo di Ant-Man del mondo quantico. Mai però avevamo potuto vederlo, almeno finora. Questo colorato e misterioso regno in cui Janet van Dyne/Pfeiffer è stata bloccata per anni appare ora a noi già nel trailer, dopo che un’invenzione di Cassie trasporta Scott e tutti i suoi amici in questa nuova dimensione. Vediamo diverse creature sconosciute ma soprattutto Kang il conquistatore, il futuro antagonista principe di questa nuova fase dell’MCU. Finora si era accennato a lui solo nella serie-tv Loki, in cui appariva nella sua variante chiamata “Colui che resta”, ma è da questo capitolo di Ant-Man che acquisisce davvero sufficiente protagonista. Lo vediamo incarnato sullo schermo da Jonathan Majors, alle prese con la creazione di quella che sembrerebbe la sedia del tempo, in grado nei fumetti di far muovere il cattivo su diverse linee temporali. Il suo look appare molto curato, a partire dalle caratteristiche cicatrici in volto passando per l’outfit preso direttamente dai primi comics, in un trailer dove anche l’outfit di Ant-Man sembra comunque molto più curato e dettagliato che mai. Il supereroe aiuterà Kang? Qual è il segreto di Janet? Quale sarà il ruolo di Bill Murray, che appare nel trailer solo per pochi secondi? E ci sarà effettivamente pure il personaggio di Modok, che era stato annunciato ma nel trailer non appare? Tutte domande cui avremmo risposta molto presto.