Saw, Tobin Bell torna nel prossimo film

Secondo quanto riportato da Deadline, Tobin Bell sarà nuovamente John Kramer nel film che vedrà alla regia Kevin Greuter, regista di Saw VI e Saw 3D - Il capitolo finale

Tutto pronto per l’inizio della realizzazione del nuovo film di Saw, il decimo considerando anche lo spin-off Spiral - L’eredità di Saw, diretto da Darren Lynn Bousman e uscito nel 2021.

Stando a quanto riportato dal magazine, Tobin Bell sarà nuovamente l’antagonista principale del nuovo film della saga Saw, tornando così nel ruolo per la nona volta.

Il film sarà diretto da Kevin Greuter, regista di Saw VI e Saw 3D - Il capitolo finale. Per quanto riguarda la data di distribuzione, al momento l'uscita è stata fissata per il 27 ottobre 2023.