Rapiniamo il duce, i nuovi poster del film in uscita su Netflix

Online nuove immagini del film di Renato De Maria a fine mese disponibile su Netflix con Piero Castellitto e Matilde De Angelis Condividi

Il 26 Ottobre arriva su Netflix Rapiniamo il Duce, il film di Renato De Maria ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale prodotto da Bibi Film e presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma. In attesa di vederlo in streaming si possono vedere online i nuovi poster che ritraggono i vari personaggi interpretati da un cast stellare che comprende Pietro Castellitto, Matilda De Angelis, Tommaso Ragno, Isabella Ferrari, Alberto Astorri insieme a Maccio Capatonda, Luigi Fedele, Coco Rebecca Edogamhe, Maurizio Lombardi, Lorenzo De Moor, Luca Lo Destro e a Filippo Timi.

Rapiniamo il Duce: la sinossi ufficiale approfondimento Rapiniamo il Duce, la recensione Milano, aprile 1945. Siamo agli sgoccioli della Seconda Guerra Mondiale. La città è in macerie. Nel caos della guerra Isola è diventato il re del mercato nero, guidato da un’unica legge morale: la sopravvivenza. Yvonne è la sua fidanzata clandestina, cantante del Cabiria, l’unico locale notturno rimasto aperto in città. Ma anche Borsalino, gerarca fascista, torturatore spietato, è innamorato perdutamente di Yvonne e disposto a tutto pur di averla. Isola e i suoi intercettano una comunicazione cifrata e scoprono che Mussolini ha nascosto il suo immenso tesoro proprio a Milano – nella “Zona Nera” - in attesa di fuggire per la Svizzera, scampando alla cattura e alla forca. Isola non può lasciarsi sfuggire l’occasione della vita - il colpo più ambizioso della Storia - e decide perciò di mettere in atto un’impresa folle: rapinare il Duce.

Rapiniamo il Duce strizza l’occhio a Tarantino vedi anche Rapiniamo il Duce, il trailer del film Netflix Come molti hanno sottolineato, Rapiniamo Il Duce si rifà molto al cinema di Quentin Tarantino ed è stato definito il Bastardi senza Gloria italiano. Dai nuovi poster si percepisce lo stile fumettistico del film e il sapore internazionale dell’avventura portata sullo schermo da De Maria. Sui poster si legge “Una storia di…” con varie parole che completano frasi diverse per incuriosire e dare qualche indizio sul film. Si parla di un tesoro, di leggende, di vinti, di amore, di vincitori, di un piano per un colpo che forse andrà bene o forse no. Dobbiamo aspettare per saperlo, ma intanto gustiamoci questi nuovi poster graficamente accattivanti.