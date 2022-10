Bones And All, un nuovo video del film con Timothée Chalamet

Vision Distribution ha pubblicato una clip tratta da Bones and All di Luca Guadagnino . Il filmato ha mostrato il primo incontro tra Lee e Maren , interpretati rispettivamente da Timothée Chalamet e Taylor Russell .

Bones and All, il trailer italiano del film di Luca Guadagnino

Bones And All, seconda collaborazione del regista con Timothée Chalamet dopo Chiamami col tuo nome, arriverà al cinema il 23 novembre .

Bones and All, il nuovo trailer con Timothée Chalamet

approfondimento

Bones And All, uscito il trailer del film con Timothée Chalamet

Inoltre, Vision Distribution ha pubblicato la sinossi del film nella didascalia della clip: “Bones and all è la storia del primo amore tra Maren, una ragazza che sta imparando a sopravvivere ai margini della società, e Lee, un solitario dall’animo combattivo; è il viaggio on the road di due giovani che, alla continua ricerca di identità e bellezza, tentano di trovare il proprio posto in un mondo pieno di pericoli e che non riesce a tollerare la loro natura”.