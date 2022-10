Bones and All, il nuovo trailer con Timothée Chalamet

Cinema

Venezia 79, Timothée Chalamet infiamma il red carpet. FOTO

L'attore è pronto a conquistare Venezia un'altra volta e, per farlo, ha ricomposto la coppia con il regista Luca Guadagnino, che lo aveva già diretto in 'Chiamami col tuo nome'. 'Bones and All' è, nelle parole del suo protagonista: 'Una bella storia d'amore tra due giovani che si scoprono degni di essere amati'

Bones and All è un film molto chiacchierato, anche per la presenza del cannibalismo che per il protagonista Timothée Chalamet è però solo “una metafora dei nostri traumi”

Di Bones and All Chalamet non è solo protagonista ma anche produttore