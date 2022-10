Festa del Cinema di Roma, a Elodie il premio WiCA 2022

L'Academy del Women In Cinema Award, dedicato alle donne iraniane, ha assegnato il Premio Speciale WiCA 2022 a Elodie, durante la Festa del Cinema di Roma. Il riconoscimento alla cantante romana è stato attribuito in base al talento artistico espresso nella sua prova di esordio nel film "Ti mangio il cuore" di Pippo Mezzapesa

L'Academy del Women In Cinema Award, dedicato alle donne iraniane, ha assegnato il Premio Speciale WiCA 2022 a Elodie, durante la Festa del Cinema di Roma (QUI TUTTE LE NEWS). Il riconoscimento alla cantante romana è stato attribuito in base al talento artistico espresso nella sua prova di esordio nel film "Ti mangio il cuore" di Pippo Mezzapesa. "La sicurezza e la sensibilità dimostrate nel tratteggiare la figura di Marilena, donna del Sud sospesa tra retaggi, passione e desiderio di una nuova vita ha lasciato il segno. Elodie - spiega l'organizzazione - ha fatto di Marilena una donna straordinaria, padrona del proprio destino e artefice della propria storia. E in questo molto vicina allo spirito di WiCA".