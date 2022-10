Festa del Cinema di Roma, Premio Libertas a Marjane Satrapi

La fumettista e cineasta ha ricevuto il riconoscimento alla sua prima edizione in segno di solidarietà verso le donne iraniane: "La battaglia contro il maschilismo e per l'uguaglianza non può essere vinta se non è combattuta insieme agli uomini"

Un premio per tutte le donne iraniane. È quello che il CNA Cinema e Audivisivo Roma hanno consegnato alla fumettista e regista Marjane Satrapi alla Festa del Cinema di Roma. Il riconoscimento in questione è il Premio Libertas, alla sua prima edizione, ed è stato consegnato all'autrice di Persepolis "in solidarietà alle donne iraniane che in questo delicato momento politico e sociale vedono schiacciata la loro libertà di espressione e associazione".

"TUTTI UNITI CONTRO IL SISTEMA PATRIARCALE"

Satrapi ha ricevuto il premio sostendo la necessità di lottare tutti uniti per i diritti: "Per me è un orgoglio ritirare questo premio e lo faccio non solo in nome delle donne, ma anche degli uomini iraniani, per tutti coloro che mettono in pericolo la loro vita per protestare in nome della libertà. La battaglia femminista non è delle donne contro gli uomini, ma contro il sistema patriarcale, contro il maschilismo e per l'uguaglianza e non può essere vinta se non è combattuta insieme agli uomini".