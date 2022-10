Spirited, è uscito il trailer del musical natalizio con Ryan Reynolds

Scialalalala La La Land

Il trailer ci mette poco a chiarire il tono del film, mostrandoci subito la comicità scanzonata dei protagonisti Will Ferrell e Ryan Reynolds (qui pronto a riproporre il registro dissacrante già sperimentato in film come Deadpool). Stavolta la classica storia viene trasportata nel mondo contemporaneo, in un universo in cui gli stessi protagonisti sono a conoscenza dell’opera di Dickens. Ferrell interpreta un inedito fantasma del Natale presente che, ormai da anni, cerca ogni Natale un’anima da far redimere attraverso la visita dei canonici tre spiriti. Stavolta lo Scrooge prescelto si chiama Clint Briggs, veste elegante e ha le fattezze di Ryan Reynolds. Soprattutto, è meno facile da far diventare buono dei suo predecessori e non si fa problemi a “smontare” il nuovo ectoplasmatico compagno. Spirited ribalta la prospettiva, raccontando per la prima volta la storia partendo dal punto di vista dei fantasmi e in questo modo prova a garantire un surplus di humor alle vicende. D’altronde dietro la macchina da presa è seduto uno specialista della risata come Sean Anders, già dietro commedie di successo come Daddy’s Home e l’adolescenziale Lei è troppo per me. Anders può contare anche in Spirited su collaboratori di lunga data come lo sceneggiatore John Morris e su attori con cui ha una provata intesa, a partire da Farrell. Nel cast c’è poi spazio per altri interpreti affermati, come la vincitrice del Premio Oscar Octavia Spencer o Sunita Mani (L’Occhio del Male). A stimolare la curiosità di pubblico e addetti ai lavori è però anche e soprattutto un altro aspetto della pellicola. Spirited è infatti sì una commedia natalizia ma ha al suo interno pure diversi momenti in cui si trasforma in un vero e proprio musical con canzoni originali. Ad occuparsi della composizione dei brani ci saranno due pesi massimi come Benj Pasek e Justin Paul, già dietro i testi delle canzoni di La La Land e degli undici pezzi della colonna sonora di The Greatest Showman con Hugh Jackman. Completa il dream team la coreografa Chloe Arnold (The Late Late Show with James Corden). Difficilmente questo fIlm vi farà recuperare il senso del ritmo ma, dopo la visione, potrebbe comunque farvi venir voglia di ballare e ripescare almeno un po’ di spirito natalizio.