Joe Manganiello co-dirigerà un documentario su Dungeos & Dragons

L’esperienza di Joe Manganiello in D&D sarà fondamentale per la realizzazione di un prodotto accurato in ogni sua parte, che racconti in maniera approfondita e appassionata il mondo che si cela dietro il gioco. Ad affiancare Joe Manganiello nella direzione del documentario prodotto da Hasbro ed eOne ci sarà Kyle Newman, regista noto per aver svolto altri lavori simili in passato. Sono già state diffuse alcune indiscrezioni in merito al documentario, che dovrebbe basarsi su un archivio che comprende oltre 400 ore di girato interamente dedicato a Dungeons & Dragons. Filmati mai visti prima che sono stati girati fin dagli anni Settanta e che verranno montati per realizzare uno storytelling guidato nel mondo del gioco. Non è il primo documentario dedicato a D&D ma nelle intenzioni dei suoi registi, questo vuole essere qualcosa di diverso, il documentario “definitivo”. Un intento ambizioso che si rifà anche al fatto che il prodotto è previsto in uscita nel 2024, in occasione del cinquantennale della nascita di Dungeons & Dragons. Manganiello si è detto fiero ed entusiasta di poter essere parte di un progetto così importante vista la sua passione per il gioco.