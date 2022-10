É pronta la sceneggiatura di Wonder Woman 3

Ospite del Matera Film Festival, la regista e sceneggiatrice Patty Jenkins ha confermato di aver terminato la scrittura del terzo capitolo della serie. Secondo la cineasta, il prossimo Wonder Woman potrebbe comunque non essere la conclusione della storia di Diana Condividi

Patty Jenkins non credeva che avrebbe mai lavorato a un blockbuster delle dimensioni di Wonder Woman. Ai tempi del primo capitolo della saga dedicata alla supereroina DC la regista era conosciuta solo per Monster, un film di grande successo ma decisamente differente da un cinecomic per tono e ambizioni. Con un simile curriculum era logico che non si sentisse pronta ad affrontare un franchise di questa portata. Invece, dopo il successo del primo capitolo, la cineasta ha finito addirittura per girare un seguito ed è ora pronta a chiudere la sua personale trilogia. La sceneggiatura è già pronta e potrebbe non essere la fine della storia di Diana.

Wonder Jenkins vedi anche Al Matera film festival anche Patty Jenkins e Robin Wright Patty Jenkins ha rivelato un po’ dei prossimi progetti che la coinvolgono durante un’apparizione, in veste di ospite, al Matera Film Festival. In Basilicata ha raccontato quanto Wonder Woman le sia entrata piano piano sotto pelle: “Quando ho accettato di lavorare al primo film, avevo giurato che ne avrei fatto soltanto uno, ma in seguito mi sono resa conto che avevo ancora molto da dire su questo personaggio e allora abbiamo fatto il capitolo due – ha detto Jenkins – E poi, finito il secondo, ero ansiosa di iniziare a lavorare al terzo”. Oggi, dopo aver di fatto finito di scrivere anche l’ultimo pezzo della trilogia pianificata in origine, la regista dovrebbe sentirsi realizzata e pronta a tagliare i ponti con un personaggio che segue ormai da più di un lustro. Ma, come accaduto in passato, più la regista scava nella storia di Diana e più rischia di trovarci nuovi spunti interessanti: “Mentre la scorsa settimana finivo la sceneggiatura di Wonder Woman 3, ho capito che potrei essere interessata a vedere cosa succederà dopo. Non si sa mai”, ha rivelato Jenkins facendo notare come anche la presenza di Gal Gadot rappresenti un ulteriore incentivo a continuare: “Ci hanno espressamente chiesto di pensare a nuovi modi per fare altri film, ma non sai mai se succederà davvero. Personalmente amo lavorare con Gal Gadot, quindi vedremo".

Wonder Woman 2024? vedi anche Wonder Woman, confermato il terzo film Di certo c’è che, nell’universo cinematografico targato DC Comics, Wonder Woman si sia ormai avviata a guadagnare uno spazio sempre maggiore. Dopo il successo del primo capitolo e l’exploit (più di pubblico che di critica) garantito da Wonder Woman 1984, l’eroina interpretata da Gal Gadot è ormai un’icona riconoscibile pure al cinema, al pari dei “compagni di scuderia” Batman e Superman. Nelle precedenti pellicole abbiamo visto Diana Prince attraversare diverse epoche e ora, secondo indiscrezioni, potrebbe essere finalmente il momento di vederla in azione nel presente (o almeno dopo gli eventi narrati in Justice League). Sulla trama di Wonder Woman 3 neanche Jenkins ha voluto sbottonarsi a Matera ma, dalle dichiarazioni di Gal Gadot, sembra che ci sarà uno spazio nel film anche per Lydia Carter. L’iconica protagonista del telefilm degli anni Settanta, era già apparsa per un cameo sui titoli di coda dell’ultimo film. È probabile che anche lei ritorni sempre nei panni di Asteria, l’antica amazzone rimasta nel mondo degli uomini in modo che sua sorella potesse scappare sull’isola di Themyscira. Dopo quarant’anni Carter non si è ancora staccata di dosso il mondo di Wonder Woman. Difficile immaginare che la coppia Jenkins-Gadot possa farne a meno dopo “soli” tre film. Quel che è certo è che, tra un film della serie e l’altro, Jenkins si è dedicata anche a un’altra saga iconica: sarà lei infatti la regista del prossimo Star Wars: Rogue Squadron. Non male per una che non si sentiva pronta a girare blockbuster.