Rosaline, nel trailer Kaitlyn Dever prova a separare Romeo e Giulietta

Il 14 ottobre esce su Hulu Rosaline, il film diretto da Karen Maine che ritrova l’attrice di Dopesick, Kaitlyn Dever nei panni di una ragazza che tenta di dividere i celebri innamorati Romeo e Giulietta. Dever è anche produttrice esecutiva del film e interpreta l’ex fiamma di Romeo, interpretato da Kyle Allen , che soffre quando il suo amato comincia a provare interesse per la cugina Giulietta, Isabela Merced . Nella tragedia di Shakespeare del 1597 non si è mai visto questo rifiuto e il film immagina parti della storia, unite al classico della letteratura.

Romeo conteso da due donne

approfondimento

I migliori film da vedere a settembre in streaming e al cinema. FOTO

“Quindi li dividerai?” chiede a Rosaline una infermiera interpretata da Minnie Driver nel trailer del film. E la ragazza risponde: “Certo, Romeo e Giulietta non suona nemmeno bene” e arruola il suo amico Dario per aiutare a fermare il matrimonio, personaggio che non appare nella storia ambientata in Italia. Rosaline porta Giulietta in un pub e gli uomini del villaggio si scatenano quando chiede: “chi vuole offrici da bere?”. Giulietta si rende conto del piano diabolico della cugina che vuole distrarla con altri ragazzi per allontanarla da Romeo, e le dice: “Per tutto questo tempo volevi solo rubare il mio ragazzo!" E Rosaline prontamente risponde: “Stavo cercando di rapirlo! C'è una differenza.”