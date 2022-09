La Signora Harris va a Parigi, trailer del film con Isabelle Huppert

È uscito il video che anticipa ciò che vedremo nel nuovo film con la mitica diva francese tra i protagonisti. Dopo l'anteprima alla Festa del Cinema di Roma, la pellicola arriverà il 17 novembre in sala. A interpretare la signora Harris messa a titolo c'è l'eccezionale Lesley Manville, già interprete de "Il filo nascosto" di Paul Thomas Anderson, titolo in cui l’alta moda faceva da prima donna (proprio come in questo caso)

Potete guardare il trailer de La Signora Harris va a Parigi nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.

È uscito il trailer de La Signora Harris va a Parigi, il nuovo film con protagonista Isabelle Huppert. La pellicola con la mitica diva francese arriverà il 17 novembre in sala, dopo l'anteprima alla Festa del Cinema di Roma. Universal Pictures ha presentato in queste ore il trailer italiano del film, una commedia diretta da Anthony Fabian con protagoniste Lesley Manville e Isabelle Huppert, affiancate da Jason Isaacs e Lambert Wilson.

Il film

approfondimento

Isabelle Huppert, coraggiosa sfido un'elite di uomini

La Signora Harris va a Parigi racconta la storia di una governante inglese che ha un grande sogno nel cassetto: vorrebbe avere un vestito firmato Christian Dior. Questo desiderio che la anima da tempo la porterà a vivere un'avventura straordinaria e indimenticabile, un viaggio nel viaggio, in cui la proverbiale iniziazione ha come meta finale la città più glamour e chic del pianeta: Parigi, la casa di Christian Dior appunto.

A interpretare la signora Harris messa a titolo, ossia la protagonista, c'è l'eccezionale Lesley Manville, già interprete de Il filo nascosto di Paul Thomas Anderson, un altro titolo in cui l’alta moda faceva da prima donna.



Da ciò che si può intuire dal trailer, ci aspetta una commedia in costume dal retrogusto vintage, divertente e allettante per gli occhi.

La signora Harris va a Parigi è tratto dal romanzo del 1958 La signora Harris dello scrittore americano Paul Gallico.



Potete guardare il trailer de La Signora Harris va a Parigi nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.