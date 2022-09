Tom Cruise ha deciso di sorprendere il pubblico del CinemaCon distribuendo un teaser trailer dell’atteso Mission: Impossible – Dead Reckoning - Parte Uno, in arrivo nelle sale cinematografiche nel 2023. Il filmato ha mostrato scene mozzafiato con l’interprete di Ethan Hunt che ha già messo in chiaro il livello di epicità della pellicola.

Nel corso degli anni Tom Cruise non si è mai risparmiato nelle riprese dei film mettendosi sempre in gioco e sfidando ogni volta sé stesso. Paramount Pictures ha distribuito il teaser trailer del nuovo capitolo della celebre saga offrendo un primo sguardo sul lavoro.

Il video è stato anticipato da un’introduzione di Tom Cruise che ha accolto il pubblico quasi in piedi sopra il posto di pilotaggio di un biplano. L’attore ha parlato delle riprese, attualmente in corso in Sud Africa, della pellicola successivo dando appuntamento in sala con le immagini di Mission: impossible - Dead Reckonng - Parte Uno.