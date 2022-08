3/13 ©Getty

Si trova già a Venezia anche Paul Schrader, che verrà insignito del Leone d'Oro alla carriera il 3 settembre. Un riconoscimento sicuramente meritato per un uomo che ha fatto la storia come regista (American Gigolò) e come sceneggiatore (suoi gli script di Taxi Driver e Toro scatenato)

Il collezionista di carte, recensione del film di Paul Schrader